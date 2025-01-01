문서화섹션
개체 매개 변수를 파일에 저장합니다.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // 파일 핸들
   )

Parameters

file_handle

[in]  이전에 FileOpen(...) 함수를 사용하여 연 파일의 핸들.

반환 값

true - 성공, false - 오류.

예제:

//--- CChartObjectArrow::Save 의 예  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   int               file_handle;  
   CChartObjectArrow arrow;  
//--- 객체 매개 변수 설정  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- 화살표 생성 오류  
      printf("화살표 생성: 오류 %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- 파일 열기  
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);  
   if(file_handle>=0)  
     {  
      if(!arrow.Save(file_handle))  
        {  
         //--- 파일 저장 오류  
         printf("파일 저장: 오류 %d!",GetLastError());  
         FileClose(file_handle);  
         //---  
         return;  
        }  
      FileClose(file_handle);  
     }  
  }  