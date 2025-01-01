|
//--- CChartObjectArrow::Save 의 예
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
int file_handle;
CChartObjectArrow arrow;
//--- 객체 매개 변수 설정
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))
{
//--- 화살표 생성 오류
printf("화살표 생성: 오류 %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- 파일 열기
file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!arrow.Save(file_handle))
{
//--- 파일 저장 오류
printf("파일 저장: 오류 %d!",GetLastError());
FileClose(file_handle);
//---
return;
}
FileClose(file_handle);
}
}