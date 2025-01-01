화살표 객체

화살표용 그룹 그래픽 객체.

이 절에는 "화살표" 그래픽 개체 그룹 작업에 대한 기술 세부 정보와 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 본질적으로 화살표는 특정 코드와 연결된 특정 아이콘입니다. 차트에 아이콘을 표시하는 "화살표" 그래픽 개체에는 두 가지 유형이 있습니다.

"화살표" 개체 - 개체가 표시하는 아이콘의 코드를 지정할 수 있습니다.

특정 유형의 아이콘(특정 고정 코드에 해당)을 표시할 개체 그룹입니다.

임의 코드 아이콘을 표시하는 화살표 작업을 위한 클래스

클래스 이름 화살표 개체의 이름 CChartObjectArrow Arrow

고정 코드 아이콘을 표시하는 작업 화살표 클래스

클래스 이름 화살표 개체의 이름 CChartObjectArrowCheck Check CChartObjectArrowDown 위쪽 화살표 CChartObjectArrowUp 아래쪽 화살표 CChartObjectArrowStop 정지 신호 CChartObjectArrowThumbDown 추천 CChartObjectArrowThumbUp 비추천 CChartObjectArrowLeftPrice Left Price Label CChartObjectArrowRightPrice Right Price Label

