StochasticDMACD.mq5ファイルは、2020年にmladenによって開発されたカスタムMQL5テクニカル指標です。これは、移動平均収束拡散法（MACD）の平滑化とストキャスティクス・オシレーターのレンジバウンド正規化を組み合わせた、モメンタムベースのオシレーターです。

コア機能

この指標は、トレンドモメンタムを計算する前に、価格データを正規化されたレンジに変換することで動作します。

ストキャスティクス正規化：この指標は、生の価格を使用する代わりに、高速EMAと低速EMAを取得し、指定されたストキャスティクス期間の高値と安値の範囲内での相対的な位置を決定することで、「高速ストキャスティクス」と「低速ストキャスティクス」を計算します。

MACDロジック：メインのインジケーターライン（MACD）は、正規化されたスローストキャスティクス値をファーストストキャスティクス値から減算し、その結果を100倍することで算出されます。

シグナルラインの平滑化：MACD値に指数移動平均線（EMA）を追加適用することで、セカンダリーシグナルラインがプロットされます。

ビジュアルおよびテクニカル設定

表示：インジケーターはメインの価格チャートの下の別ウィンドウで実行されます。

プロット：* MACDライン：主要なモメンタムを表すディープスカイブルーの実線。

シグナルライン：潜在的なトレンドのクロスオーバーを識別するために使用される点線のコーラルライン。

定義済みレベル：インジケーターには、市場の極端な動きを識別するのに役立つ5つの水平レベルが含まれています。

買われすぎ：+10と+15に設定。

仲値：0に設定。

売られすぎ：-10と-15に設定。

カスタマイズ可能な入力パラメーター

ストキャスティクス期間（inpStoPeriod）：高値/安値の範囲を決定するためのルックバックウィンドウ（デフォルト：45）。

EMA期間：Fast（デフォルト：12）、Slow（デフォルト：26）、Signal（デフォルト：9）の各コンポーネントの期間をカスタマイズできます。

適用価格：ユーザーは、計算に使用する価格データ（終値、始値、中央値、標準値、加重値など）を選択できます。

このハイブリッドアプローチは、MACDのトレンド追従性の利点を提供しながら、ストキャスティクス手法を用いて市場ノイズへの感度を低減し、値を読み取りやすいスケール内に維持することを目的としています。