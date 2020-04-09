Synthetic Trend AI

Synthetic Trend AI - 人工知能を搭載したスマートなトレンドインジケーター

Synthetic Trend AIインジケーターは、定番のSuperTrendの公式に人工知能アルゴリズム（k近傍法、KNN）と出来高分析を組み合わせた強力なテクニカル分析ツールです。市場をより深く理解し、より自信を持って意思決定を行いたい方のために設計されています。

Synthetic Trend AIの特徴：
AIトレンド予測：KNNアルゴリズムを用いて過去のデータを分析し、価格変動の方向を予測します。
出来高分析：VWMA（出来高加重移動平均）を搭載しており、動きの方向だけでなく、その強さも考慮できます。
柔軟な感度設定：近傍数（k）とデータ量（n）を調整することで、取引スタイルに正確に適応できます。
視覚的なトレンドシグナル：価格の下側に緑色の線が表示されている場合は強気トレンド、上側に赤色の線が表示されている場合は弱気トレンドを示します。
ダイナミックトレーリングストップ：このインジケーターは、価格と出来高に反応するスマートなストップロスとして使用できます。

このインジケーターは誰のためのものですか？
より正確なエントリーポイントとエグジットポイントを求めるトレーダー
信頼性の高いシグナルを重視する投資家
伝統的なアプローチとテクニカルなアプローチを1つのツールに組み合わせたいと考えている方
作者のその他のプロダクト
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.91 (43)
エキスパート
EA New Player — 次世代トレーディング・エキスパートアドバイザー 単なる取引ではなく、ゲームのルールを変革します。 EA New Playerは、MT5向けの革新的なポートフォリオ・エキスパートアドバイザーで、7つの実績あるテクニカル分析戦略を基盤としています。人工知能は使用していませんが、洗練されたアーキテクチャ、透明性のあるロジック、そして柔軟なシグナルフィルタリングシステムにより、多くのニューラルネットワーク・ソリューションを凌駕するパフォーマンスを発揮します。 マルチタイムフレーム分析 EAは、M1からH4まで、利用可能なすべてのタイムフレームで市場を分析し、ローカルトレンドとグローバルトレンドの両方を考慮します。これにより、矛盾するシグナルを回避し、最も信頼性の高いエントリーポイントを見つけることができます。 透明性とコントロール オシレーター、トレンドインジケーター、パターンといった定番のインジケーターのみを使用しています。 隠れたアルゴリズムや「ブラックボックス」はありません。 設定は初心者でも分かりやすいです。 重要：EAテストの遅延 複雑なロジックとマ
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (5)
エキスパート
EA Underdogは、Quantum Lab Technologies社のプロフェッショナル・エキスパートアドバイザーです。価格の乖離を利用し、危険な手法は使用せず、厳格なストップロス注文とテイクプロフィット注文のみを使用します。また、QuantumCoreシステム（2020年から2025年の履歴に基づいてトレーニングおよび最適化済み）によって執行安定性が保証されています。 割引価格。20ユニット購入ごとに価格が100ドル上昇します。 20ユニット：250ドル 20ユニット：350ドル 最終価格：550ドル 数量限定 パラメータと要件 取引対象通貨：XAUUSDおよびGBPUSD 時間枠：5分足 最低入金額：各通貨ペア500ドル 取引時間：24時間年中無休 運用方法：ストップロス注文とテイクプロフィット注文のみ ニュースフィルター：ボラティリティの高いイベントに対する保護機能搭載 平均取引回数：週1～2回 実用的なメリット シンプルな設定 - パラメータが組み込まれているため、外部ファイルのアップロードは不要です。 セキュリティ - グリッド、マーチンゲール、ダブリングは不
EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka
5 (1)
エキスパート
Super 8 Proは単なるトレーディングアドバイザーではなく、Super 8 EAの旧バージョンをベースに構築された完全なポジション管理システムです。さらに、不採算状況におけるダイナミックポジションロックという重要な改良点が追加されています。 アルゴリズムコンセプト マルチレベルロジック：アドバイザーは、市場分析、リスク管理、適応型注文管理を組み合わせたモジュール型アルゴリズムとして動作します。 ポジションロック：不利な価格変動が発生すると、アルゴリズムは自動的にロックメカニズムを起動し、現在の損失をロックし、リスクを相殺するために反対ポジションを作成します。 ロッキングエグジットアルゴリズム：システムは単にロックを保持するだけでなく、マルチタイムフレーム分析と流動性ダイナミクスを用いて最適なエグジットポイントを計算します。 技術的特徴 マルチタイムフレーム分析：M1からH4まで、短期的なインパルスと長期的なトレンドの両方を考慮できます。 適応型リスク管理：ボラティリティに応じてロットとグリッドステップを自動調整します。平均化システム：ロックと統合することで、ドローダウンを最小
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
エキスパート
このエキスパートアドバイザーは、ICT（Inner Circle Trader）の主要原則に基づき、機関投資家向けの取引アプローチ向けに設計されています。市場構造、流動性レベル、不均衡ゾーンを分析し、高確率のエントリーポイントとエグジットポイントを見つけます。 1+1プロモーション ：エキスパートアドバイザーを1つご購入いただくと、2つ目が無料！ 数量限定！ 市場構造： Cyber​​Punk EAは、短期（STH/STL）、中期（ITH/ITL）、長期（LTH/LTL）の極値を特定し、サポートレベルとレジスタンスレベルを形成します。 これらのレベルは、ブレイクアウト、プルバック、トレンド継続のシナリオ構築に使用されます。 流動性プール： 主要な極値の上または下におけるストップアキュムレーションゾーンが自動的に特定されます。 Cyber​​Punk EAは、価格が流動性に向かう可能性を考慮し、誤ったエントリーを回避します。変位とFVG： フェアバリューギャップ（FVG）ゾーン、出来高の不均衡、そしてギャップは、モメンタムの動きと大口投資家の関心領域を特定するために使用されます。 E
Pure AI
Vitali Vasilenka
4 (15)
エキスパート
XAUUSD 向けのユニークなトレーディングアドバイザー このアーキテクチャでは、各取引の決定はモノリシックなアルゴリズムではなく、インジケーターフィルター、エントリー条件、エグジット、制御ルールといった独立した論理ブロックの相互作用によって形成されます。 重要！ ご購入後、インストールガイドと設定手順を受け取るには、プライベートメッセージを送信してください。 主な特徴 - モジュール性と柔軟性 このアドバイザーは、交換可能で設定可能なコンポーネントのセットとして実装されています。 インジケーターブロック - 様々なテクニカル指標を用いた分析を実行します。 XAUUSD ペアの場合、以下のものがデフォルトで使用されます。 移動平均線（MA） - 主要なトレンド方向を決定します。 RSIまたはMACDインジケーター（ユーザーが選択） - エントリーポイントを確認するためのトリガーとして使用されます。 エントリールールとエグジットルールは、論理条件のセットとして定義されます（例：「上昇トレンド」+「RSI 30未満」=買いシグナル）。 フィルターと追加モジュール - 時間制限、ボラティ
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
エキスパート
AI 量子取引 – アルゴリズム取引の革命。 JPY商品向けの新世代トレーディングアドバイザー 1 回の購入 = 2 つのバージョン! MT5 で AI Quantum Trading を購入すると、MT4 バージョンが無料で手に入ります! 好きなように取引できます: 2 つのプラットフォーム、1 人のアドバイザー、過払いゼロ。 購入後に PM で私にメッセージを送ってギフトを受け取ってください! 今日の金融テクノロジーの世界では、自動取引は市場で成功するために不可欠な要素となっています。 AI Quantum Trading は、人工知能と機械学習を使用して市場の状況に動的に適応する革新的なトレーディング アドバイザーです。この強力なツールは、最大限の効率と安定した資本成長を求めるプロのトレーダーや投資家向けに設計されています。 汎用性と適応性 デジタル金融の時代において、自動取引は成功の重要な要素になりつつあります。 AI Quantum Trading は、人工知能と機械学習を使用して現在の市場状況に適応するハイテク取引アドバイザーです。これは、外国為替市場で最も変動が
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.9 (20)
エキスパート
Synthetic Metal — XAUUSDとXAGUSD向けの革新的なエキスパートアドバイザー 人工知能、精度、そして制御性を兼ね備えたエキスパートアドバイザーです。 Synthetic Metalは、金（XAUUSD）と銀（XAGUSD）向けに特別に設計されたMT5向けのインテリジェントな取引アルゴリズムです。独自の分析技術、柔軟なリスク管理、そして市場状況への自動適応機​​能を備えています。 1+1プロモーション： エキスパートアドバイザーを1つご購入いただくと、2つ目が無料！ 数量限定！ Synthetic Metalを特別なものにする革新的な機能： Synthetic Trend AIインジケーター この独自のインジケーターは、4つの時間軸を同時に分析し、以下のことを実現します。 最も正確なエントリーポイントとエグジットポイントを特定 現在の市場動向に適応 誤シグナルを最小限に抑える マクロ経済ニュースを考慮 エキスパートアドバイザーは重要なニュースリリースの前に自動的に取引を一時停止し、急激な変動や予測不可能なボラティリティから資金を保護します。 重要：エキス
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
エキスパート
オールドスクール・トレーディング — エリオット波動分析アドバイザー エリオット波動理論の原則に基づいたインテリジェントなトレーディングアドバイザーです。市場への構造的なアプローチを重視し、高いエントリー精度とリスク管理を追求するトレーダー向けに設計されています。 1+1プロモーション：アドバイザーを1つご購入いただくと、2つ目が無料！ 数量限定！ご購入後、VIP設定をご希望の場合はご連絡ください。 主な機能： 自動波動構造検出：アドバイザーはチャートを分析し、インパルス波と調整波を識別し、調整波の終了に基づいて取引シグナルを生成します。 トレンドフィルタリング：内蔵のトレンドインジケーターにより、主要な市場動向に反する取引を回避できます。 柔軟なエントリーシステム：エントリーはC波または5波の終了時に行われ、ローソク足パターンまたはインジケーターで確認されます。 リスク管理：アダプティブストップロス、トレーリングストップ、ドローダウン制限。 マルチ商品取引サポート：あらゆる通貨ペア、指数、貴金属に対応。 ニュースフィルター統合（オプション）：ボラティリティの高い時間帯の取
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
エキスパート
EA Crypto Playerは、暗号通貨取引に特化した革新的なトレーディングアドバイザーです。7種類以上の取引戦略を統合し、M1からD1まであらゆる時間枠での価格変動を分析し、平均化システムを用いて利益を最大化します。 限定版 限定版を販売中です（価格：150ドル）。最終価格：900ドル。 重要：アドバイザーのテストに時間がかかる場合があります。 複雑なロジックと複数時間枠の分析のため、テストに通常よりも時間がかかる場合があります。これは正常な動作であり、アルゴリズムの高精度化によるものです。 正確なテスト結果、最適な設定、推奨事項を確実に得るために、ご購入後に作者までご連絡ください。お客様の取引スタイルと選択した銘柄に合わせたVIP設定をご提供いたします。 Crypto Player EAアルゴリズム このエキスパートアドバイザーは、7つ以上の戦略を並行して実行し、互いに補完し合います。 戦略1：トレンドフォロー 戦略2：レンジ取引 戦略3：スキャルピング 戦略4：スイング取引 戦略5：グリッド取引 戦略6：裁定取引／ファンディングキャリー 戦略7：ピボットポイント戦略
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (2)
エキスパート
The King Trading — 独自のテクニカル指標とアルゴリズムに基づくユニバーサルトレーディングアドバイザー。通貨ペア、指数、コモディティ、暗号通貨など、あらゆる金融商品の自動取引向けに設計されています。 1+1プロモーション： エキスパートアドバイザーを1つご購入いただくと、2つ目が無料！ 数量限定！ 主な機能： すべての取引商品に対応 アドバイザーはあらゆる取引ペアや商品に対応しています。各資産に個別の設定が適用されるため、取引の精度と効率性が最大限に高まります。 柔軟な個別最適化 様々な取引戦略、トレーダーのスタイル、そして現在の市場状況に合わせて、きめ細かなカスタマイズと最適化が可能です。 最低入金額：1,000ドル 時間枠：30分 銘柄：XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD 2つの取引モード マーチンゲールなし — リスク管理機能付きのセーフモード マーチンゲール法
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
ユーティリティ
SmartTradeコントロールパネル — アルゴリズム取引のコントロールセンター SmartTradeコントロールパネルは、あらゆる取引においてコントロール、柔軟性、効率性を重視する方のために開発された多機能トレーディングパネルです。視覚的な利便性と強力な注文追跡ロジックを組み合わせ、日常的な取引を制御されたプロセスへと導きます。 以下のことが可能になります。 スキャルピングからグリッドトレードまで、あらゆる取引アイデアを実行可能 エントリー／エグジットロジックに合わせて注文追跡をカスタマイズ リスク、利益、スプレッド、統計をリアルタイムで管理 コードを書かずに高度なアルゴリズム（マーチンゲール、損益分岐点、タイマー）を使用可能 主な機能： 注文追跡機能付き注文の発注 自動制御による成行注文と指値注文（売買指値）の即時発注 時間取引 タイマーによる市場参入スケジュール設定 — ニュースやボラティリティの高いセッションに最適 損益分岐点システム 注文（またはグリッド全体）が指定水準に達すると、自動的に損益分岐点へ移行 制御機能付きマーチンゲール 乗数とグリッドステ
