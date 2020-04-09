Synthetic Trend AI - 人工知能を搭載したスマートなトレンドインジケーター





Synthetic Trend AIインジケーターは、定番のSuperTrendの公式に人工知能アルゴリズム（k近傍法、KNN）と出来高分析を組み合わせた強力なテクニカル分析ツールです。市場をより深く理解し、より自信を持って意思決定を行いたい方のために設計されています。





Synthetic Trend AIの特徴：

AIトレンド予測：KNNアルゴリズムを用いて過去のデータを分析し、価格変動の方向を予測します。

出来高分析：VWMA（出来高加重移動平均）を搭載しており、動きの方向だけでなく、その強さも考慮できます。

柔軟な感度設定：近傍数（k）とデータ量（n）を調整することで、取引スタイルに正確に適応できます。

視覚的なトレンドシグナル：価格の下側に緑色の線が表示されている場合は強気トレンド、上側に赤色の線が表示されている場合は弱気トレンドを示します。

ダイナミックトレーリングストップ：このインジケーターは、価格と出来高に反応するスマートなストップロスとして使用できます。





このインジケーターは誰のためのものですか？

より正確なエントリーポイントとエグジットポイントを求めるトレーダー

信頼性の高いシグナルを重視する投資家

伝統的なアプローチとテクニカルなアプローチを1つのツールに組み合わせたいと考えている方