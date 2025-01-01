口座プロパティ
現在の口座に関する情報を取得するには AccountInfoInteger()、AccountInfoDouble() 及び AccountInfoString() の複数の関数があります。関数のパラメータは、対応するENUM_ACCOUNT_INFO の列挙からの値を受け入れることが出来ます。
AccountInfoInteger() 関数では
|
識別子
|
説明
|
種類
|
ACCOUNT_LOGIN
|
口座番号。
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
口座取引モード。
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
口座レバレッジ。
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
アクティブな未決注文の最大許容数。
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
許容された最小証拠金を設定するモード。
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
現在の口座で許可された取引。
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
エキスパートアドバイザーで許可された取引。
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
証拠金計算モード
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
取引結果を正確に表示するために必要な口座通貨の小数点以下の桁数
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
FIFOルールによってのみポジションを決済できることを示します。プロパティ値がtrueに設定されている場合、各シンボルのポジションは、最も古いものから順に同じ順序で決済されます。別の注文でポジションを決済しようとした場合、適切なエラーが発生します。
ヘッジなしポジション会計モード(ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)では、プロパティ値は常にfalseです。
|
bool
AccountInfoDouble() 関数では
|
識別子
|
説明
|
種類
|
ACCOUNT_BALANCE
|
預金通貨での勘定残高。
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
預金通貨での口座のクレジット。
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
預金通貨での現在の利益。
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
預金通貨の口座株式。
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
預金通貨での使用された口座の証拠金。
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
預金通貨での口座の余剰証拠金。
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
百分率で表した口座証拠金レベル。
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
証拠金コールレベル。ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE の設定によってパーセントまたは預金通貨で表されます。
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
証拠金ストップアウトレベル。ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE の設定によってパーセントまたは預金通貨で表されます。
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
当初証拠金。全ての未決注文の証拠金をカバーするために口座内でリザーブされた額。
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
維持証拠金。全ての未決済ポジションの最小額をカバーするために口座内でリザーブされた最低資本金。
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
口座の流動資産。
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
口座の流動負債。
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
口座の現在のブロックされた手数料の額。
|
double
AccountInfoString() 関数では
|
識別子
|
説明
|
種類
|
ACCOUNT_NAME
|
クライアント名。
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
取引サーバ名。
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
口座通貨。
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
口座を提供する会社の名称。
|
string
取引サーバ上で開くことが出来る口座にはいくつかの種類があります。MQL5 が実行されている口座の種類は ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE 列挙を使用して見つけることが出来ます。
|
識別子
|
説明
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
デモ口座。
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
コンテスト口座。
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
リアル口座。
資本が保有中ポジションを維持するために不充分な場合には、ストップアウト、すなわち強制閉鎖が発生します。ストップアウトが起こる最小証拠金レベルは百分率または金銭で設定することが出来ます。口座がどちらのモードを使用するかは ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 列挙で見つけられます。
|
識別子
|
説明
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
口座ストップアウトの百分率モード。
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
口座ストップアウトの通貨モード。
|
識別子
|
説明
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
『ネッティング』モード（1つのシンボルに対し、1つのポジションのみ）におけるポジション計算時に市場外市場の為に使用されます。商品種別をベースに証拠金の計算が行われます(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)。
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
株式市場で使用されます。商品設定で指定された割引に基づいて証拠金が計算されます。割引はブローカーによって設定されますが、取引所が決めた額よりも低くなることはありません。
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
株式市場外の独立したポジション計算時（『ヘッジング』は一つのシンボルに対し複数のポジションを保有することができる）に使用されます。商品種別(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)に基づき、ヘッジ対象証拠金のサイズを考慮して(SYMBOL_MARGIN_HEDGED)証拠金の計算が行われます。
下記は簡単な口座情報を出力するスクリプトの例です。
|
//+------------------------------------------------------------------+