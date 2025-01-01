口座プロパティ

現在の口座に関する情報を取得するには AccountInfoInteger()、AccountInfoDouble() 及び AccountInfoString() の複数の関数があります。関数のパラメータは、対応するENUM_ACCOUNT_INFO の列挙からの値を受け入れることが出来ます。

AccountInfoInteger() 関数では

ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER

識別子 説明 種類 ACCOUNT_LOGIN 口座番号。 long ACCOUNT_TRADE_MODE 口座取引モード。 ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE 口座レバレッジ。 long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS アクティブな未決注文の最大許容数。 int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE 許容された最小証拠金を設定するモード。 ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED 現在の口座で許可された取引。 bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT エキスパートアドバイザーで許可された取引。 bool ACCOUNT_MARGIN_MODE 証拠金計算モード ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS 取引結果を正確に表示するために必要な口座通貨の小数点以下の桁数 int ACCOUNT_FIFO_CLOSE FIFOルールによってのみポジションを決済できることを示します。プロパティ値がtrueに設定されている場合、各シンボルのポジションは、最も古いものから順に同じ順序で決済されます。別の注文でポジションを決済しようとした場合、適切なエラーが発生します。 ヘッジなしポジション会計モード(ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)では、プロパティ値は常にfalseです。 bool

AccountInfoDouble() 関数では

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

識別子 説明 種類 ACCOUNT_BALANCE 預金通貨での勘定残高。 double ACCOUNT_CREDIT 預金通貨での口座のクレジット。 double ACCOUNT_PROFIT 預金通貨での現在の利益。 double ACCOUNT_EQUITY 預金通貨の口座株式。 double ACCOUNT_MARGIN 預金通貨での使用された口座の証拠金。 double ACCOUNT_MARGIN_FREE 預金通貨での口座の余剰証拠金。 double ACCOUNT_MARGIN_LEVEL 百分率で表した口座証拠金レベル。 double ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL 証拠金コールレベル。ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE の設定によってパーセントまたは預金通貨で表されます。 double ACCOUNT_MARGIN_SO_SO 証拠金ストップアウトレベル。ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE の設定によってパーセントまたは預金通貨で表されます。 double ACCOUNT_MARGIN_INITIAL 当初証拠金。全ての未決注文の証拠金をカバーするために口座内でリザーブされた額。 double ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE 維持証拠金。全ての未決済ポジションの最小額をカバーするために口座内でリザーブされた最低資本金。 double ACCOUNT_ASSETS 口座の流動資産。 double ACCOUNT_LIABILITIES 口座の流動負債。 double ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED 口座の現在のブロックされた手数料の額。 double

AccountInfoString() 関数では

ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING

識別子 説明 種類 ACCOUNT_NAME クライアント名。 string ACCOUNT_SERVER 取引サーバ名。 string ACCOUNT_CURRENCY 口座通貨。 string ACCOUNT_COMPANY 口座を提供する会社の名称。 string

取引サーバ上で開くことが出来る口座にはいくつかの種類があります。MQL5 が実行されている口座の種類は ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE 列挙を使用して見つけることが出来ます。

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE

識別子 説明 ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO デモ口座。 ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST コンテスト口座。 ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL リアル口座。

資本が保有中ポジションを維持するために不充分な場合には、ストップアウト、すなわち強制閉鎖が発生します。ストップアウトが起こる最小証拠金レベルは百分率または金銭で設定することが出来ます。口座がどちらのモードを使用するかは ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 列挙で見つけられます。

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE

識別子 説明 ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT 口座ストップアウトの百分率モード。 ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY 口座ストップアウトの通貨モード。

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE

下記は簡単な口座情報を出力するスクリプトの例です。