- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 052
Profit Trade:
1 337 (65.15%)
Loss Trade:
715 (34.84%)
Best Trade:
326.53 USD
Worst Trade:
-142.78 USD
Profitto lordo:
5 636.12 USD (285 978 pips)
Perdita lorda:
-3 303.93 USD (234 601 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (52.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
434.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
60.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
941 (45.86%)
Short Trade:
1 111 (54.14%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-376.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-376.59 USD (18)
Crescita mensile:
9.08%
Previsione annuale:
110.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
491.73 USD (10.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.77% (420.49 USD)
Per equità:
49.28% (989.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|526
|NZDCAD
|508
|AUDNZD
|410
|GBPAUD
|184
|EURJPY
|149
|EURNZD
|113
|USDCAD
|86
|NZDCHF
|76
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|723
|NZDCAD
|787
|AUDNZD
|141
|GBPAUD
|216
|EURJPY
|242
|EURNZD
|78
|USDCAD
|11
|NZDCHF
|135
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|26K
|AUDNZD
|-7.9K
|GBPAUD
|2.5K
|EURJPY
|1.9K
|EURNZD
|4.6K
|USDCAD
|-4.2K
|NZDCHF
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +326.53 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +52.69 USD
Massima perdita consecutiva: -376.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.10 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|0.18 × 122
|
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.48 × 173
|
ICMarketsSC-Live07
|0.59 × 1162
|
Pepperstone-Edge12
|0.64 × 847
|
ICMarketsSC-Live24
|0.78 × 381
|
ICMarketsSC-Live23
|1.25 × 4
|
GlobalPrime-Live
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 53
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|1.63 × 383
|
ICMarketsSC-Live05
|2.03 × 38
|
ICMarketsSC-Live20
|2.24 × 37
|
RoboForex-ProCent-4
|2.39 × 36
|
TickmillUK-Live03
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|4.33 × 3
|
Longhorn-Real2
|5.54 × 28
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
199%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
28
100%
2 052
65%
100%
1.70
1.14
USD
USD
49%
1:500