Segnali / MetaTrader 4 / Stable Combo
Man Lung Cheung

Stable Combo

Man Lung Cheung
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 199%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 052
Profit Trade:
1 337 (65.15%)
Loss Trade:
715 (34.84%)
Best Trade:
326.53 USD
Worst Trade:
-142.78 USD
Profitto lordo:
5 636.12 USD (285 978 pips)
Perdita lorda:
-3 303.93 USD (234 601 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (52.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
434.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
60.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
941 (45.86%)
Short Trade:
1 111 (54.14%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-376.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-376.59 USD (18)
Crescita mensile:
9.08%
Previsione annuale:
110.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
491.73 USD (10.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.77% (420.49 USD)
Per equità:
49.28% (989.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 526
NZDCAD 508
AUDNZD 410
GBPAUD 184
EURJPY 149
EURNZD 113
USDCAD 86
NZDCHF 76
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 723
NZDCAD 787
AUDNZD 141
GBPAUD 216
EURJPY 242
EURNZD 78
USDCAD 11
NZDCHF 135
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 26K
AUDNZD -7.9K
GBPAUD 2.5K
EURJPY 1.9K
EURNZD 4.6K
USDCAD -4.2K
NZDCHF 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +326.53 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +52.69 USD
Massima perdita consecutiva: -376.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.10 × 58
ICMarketsSC-Live19
0.18 × 122
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.48 × 173
ICMarketsSC-Live07
0.59 × 1162
Pepperstone-Edge12
0.64 × 847
ICMarketsSC-Live24
0.78 × 381
ICMarketsSC-Live23
1.25 × 4
GlobalPrime-Live
1.25 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 53
Coinexx-Demo
1.50 × 2
ATCBrokers-Live 1
1.63 × 383
ICMarketsSC-Live05
2.03 × 38
ICMarketsSC-Live20
2.24 × 37
RoboForex-ProCent-4
2.39 × 36
TickmillUK-Live03
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
FusionMarkets-Demo
4.33 × 3
Longhorn-Real2
5.54 × 28
14 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.