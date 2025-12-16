- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
119 (68.39%)
Loss Trade:
55 (31.61%)
Best Trade:
76.65 USD
Worst Trade:
-33.96 USD
Profitto lordo:
804.85 USD (7 459 pips)
Perdita lorda:
-376.41 USD (5 532 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.43 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
45.14%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.64
Long Trade:
80 (45.98%)
Short Trade:
94 (54.02%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
6.76 USD
Perdita media:
-6.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-64.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.49 USD (3)
Crescita mensile:
43.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
64.49 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.90% (64.49 USD)
Per equità:
0.30% (4.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|173
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|428
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.65 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.45 USD
Massima perdita consecutiva: -64.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
