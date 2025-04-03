SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sharmilahaidir
Tommy Mustafa

Sharmilahaidir

Tommy Mustafa
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
217 (43.22%)
Loss Trade:
285 (56.77%)
Best Trade:
137.31 USD
Worst Trade:
-141.00 USD
Profitto lordo:
5 283.80 USD (356 024 pips)
Perdita lorda:
-5 581.27 USD (352 745 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (301.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
69.14%
Massimo carico di deposito:
47.26%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
273 (54.38%)
Short Trade:
229 (45.62%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.59 USD
Profitto medio:
24.35 USD
Perdita media:
-19.58 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-482.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-482.46 USD (11)
Crescita mensile:
18.14%
Previsione annuale:
220.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.17 USD
Massimale:
1 279.82 USD (32.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.41% (1 279.82 USD)
Per equità:
19.36% (41.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 483
GBPJPY 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
USDCHF 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -224
GBPJPY -27
USDJPY -3
CHFJPY -22
USDCHF -6
EURJPY -15
AUDJPY -2
CADJPY 6
GBPUSD 5
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
GBPJPY -3.7K
USDJPY -1.1K
CHFJPY -3K
USDCHF -446
EURJPY -2K
AUDJPY -97
CADJPY 912
GBPUSD 506
EURUSD -1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +137.31 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +301.81 USD
Massima perdita consecutiva: -482.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
311 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 16:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 05:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 18:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 05:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
