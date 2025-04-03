- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
217 (43.22%)
Loss Trade:
285 (56.77%)
Best Trade:
137.31 USD
Worst Trade:
-141.00 USD
Profitto lordo:
5 283.80 USD (356 024 pips)
Perdita lorda:
-5 581.27 USD (352 745 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (301.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
69.14%
Massimo carico di deposito:
47.26%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
273 (54.38%)
Short Trade:
229 (45.62%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.59 USD
Profitto medio:
24.35 USD
Perdita media:
-19.58 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-482.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-482.46 USD (11)
Crescita mensile:
18.14%
Previsione annuale:
220.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.17 USD
Massimale:
1 279.82 USD (32.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.41% (1 279.82 USD)
Per equità:
19.36% (41.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-224
|GBPJPY
|-27
|USDJPY
|-3
|CHFJPY
|-22
|USDCHF
|-6
|EURJPY
|-15
|AUDJPY
|-2
|CADJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-3.7K
|USDJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-3K
|USDCHF
|-446
|EURJPY
|-2K
|AUDJPY
|-97
|CADJPY
|912
|GBPUSD
|506
|EURUSD
|-1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.31 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +301.81 USD
Massima perdita consecutiva: -482.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
