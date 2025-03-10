- Crescita
Trade:
158
Profit Trade:
90 (56.96%)
Loss Trade:
68 (43.04%)
Best Trade:
77.35 USD
Worst Trade:
-33.43 USD
Profitto lordo:
1 689.55 USD (170 361 pips)
Perdita lorda:
-564.53 USD (66 542 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (201.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.47 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
9.45%
Massimo carico di deposito:
10.63%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
8.36
Long Trade:
127 (80.38%)
Short Trade:
31 (19.62%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
7.12 USD
Profitto medio:
18.77 USD
Perdita media:
-8.30 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-62.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.50 USD (8)
Crescita mensile:
19.43%
Previsione annuale:
235.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.03 USD
Massimale:
134.50 USD (23.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.87% (134.50 USD)
Per equità:
10.37% (72.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|115K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +77.35 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +201.08 USD
Massima perdita consecutiva: -62.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
ICMarketsSC-Live10
|7.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Non ci sono recensioni
