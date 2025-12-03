SegnaliSezioni
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 126%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 740
Profit Trade:
1 017 (58.44%)
Loss Trade:
723 (41.55%)
Best Trade:
1 260.53 USD
Worst Trade:
-227.06 USD
Profitto lordo:
23 705.14 USD (284 925 pips)
Perdita lorda:
-12 195.14 USD (307 709 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (157.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 153.71 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.44
Long Trade:
895 (51.44%)
Short Trade:
845 (48.56%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
6.61 USD
Profitto medio:
23.31 USD
Perdita media:
-16.87 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 548.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 548.06 USD (12)
Crescita mensile:
17.39%
Previsione annuale:
210.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 548.06 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.43% (1 548.06 USD)
Per equità:
9.48% (1 707.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 558
GBPUSD 387
EURUSD 249
USDJPY 220
USDCHF 182
AUDUSD 144
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 3.1K
GBPUSD 3.1K
EURUSD 1.3K
USDJPY 2.4K
USDCHF 947
AUDUSD 690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -5.5K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 1.3K
USDJPY -24K
USDCHF -11K
AUDUSD 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 260.53 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +157.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 548.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
Non ci sono recensioni
