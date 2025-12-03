- Crescita
Trade:
1 740
Profit Trade:
1 017 (58.44%)
Loss Trade:
723 (41.55%)
Best Trade:
1 260.53 USD
Worst Trade:
-227.06 USD
Profitto lordo:
23 705.14 USD (284 925 pips)
Perdita lorda:
-12 195.14 USD (307 709 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (157.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 153.71 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.44
Long Trade:
895 (51.44%)
Short Trade:
845 (48.56%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
6.61 USD
Profitto medio:
23.31 USD
Perdita media:
-16.87 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 548.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 548.06 USD (12)
Crescita mensile:
17.39%
Previsione annuale:
210.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 548.06 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.43% (1 548.06 USD)
Per equità:
9.48% (1 707.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|558
|GBPUSD
|387
|EURUSD
|249
|USDJPY
|220
|USDCHF
|182
|AUDUSD
|144
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|3.1K
|GBPUSD
|3.1K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|2.4K
|USDCHF
|947
|AUDUSD
|690
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-5.5K
|GBPUSD
|8.7K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|-24K
|USDCHF
|-11K
|AUDUSD
|8K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 260.53 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +157.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 548.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.38 × 326
Non ci sono recensioni
