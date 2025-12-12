- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
293 (99.32%)
Loss Trade:
2 (0.68%)
Best Trade:
8 828.96 USD
Worst Trade:
-333.55 USD
Profitto lordo:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Perdita lorda:
-454.58 USD (166 967 pips)
Vincite massime consecutive:
264 (209 246.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209 246.49 USD (264)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
795.01
Long Trade:
106 (35.93%)
Short Trade:
189 (64.07%)
Fattore di profitto:
584.34
Profitto previsto:
898.90 USD
Profitto medio:
906.59 USD
Perdita media:
-227.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-333.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescita mensile:
76.58%
Previsione annuale:
929.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.55 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (333.55 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 828.96 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 264
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209 246.49 USD
Massima perdita consecutiva: -333.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni