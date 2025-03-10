SegnaliSezioni
Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 1

Jose Carlos Miranda Reyes
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 295%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
493 (87.25%)
Loss Trade:
72 (12.74%)
Best Trade:
225.72 USD
Worst Trade:
-85.73 USD
Profitto lordo:
3 649.93 USD (2 709 352 pips)
Perdita lorda:
-979.04 USD (2 129 214 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (193.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
601.63 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
90.00%
Massimo carico di deposito:
26.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.69
Long Trade:
511 (90.44%)
Short Trade:
54 (9.56%)
Fattore di profitto:
3.73
Profitto previsto:
4.73 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
-13.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-158.03 USD (3)
Crescita mensile:
29.07%
Previsione annuale:
352.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
160.04 USD (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.94% (72.07 USD)
Per equità:
35.95% (1 029.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 114
EURUSD 75
USDJPY 71
BTCUSD 55
GBPUSD 55
USDCHF 45
JP225Cash 28
EURCHF 27
US500Cash 25
AUDUSD 20
EU50Cash 14
FRA40Cash 11
USDCAD 9
ETHUSD 6
USDHKD 2
GBPJPY 2
GBPCHF 1
US100Cash 1
AUDCHF 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 907
EURUSD 477
USDJPY 500
BTCUSD 3
GBPUSD 289
USDCHF 294
JP225Cash 4
EURCHF 40
US500Cash 126
AUDUSD -90
EU50Cash 3
FRA40Cash 12
USDCAD 55
ETHUSD 2
USDHKD -3
GBPJPY 17
GBPCHF -1
US100Cash 12
AUDCHF 0
CHFJPY 0
CADJPY 10
CADCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 71K
EURUSD 9.3K
USDJPY 20K
BTCUSD 350K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 5.3K
JP225Cash 6.8K
EURCHF 2.5K
US500Cash 120K
AUDUSD -689
EU50Cash 2.6K
FRA40Cash 9.3K
USDCAD 2.8K
ETHUSD 19K
USDHKD -114
GBPJPY 289
GBPCHF -53
US100Cash 12K
AUDCHF 2
CHFJPY 7
CADJPY 155
CADCHF 87
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +225.72 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +193.15 USD
Massima perdita consecutiva: -8.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 29
DooFintech-Live 5
0.30 × 323
XMGlobal-Real 18
0.30 × 234
XMGlobal-Real 26
0.33 × 45
ICMarkets-Live05
0.33 × 3
XMGlobal-Real 21
0.37 × 175
XMGlobal-Real 27
0.39 × 499
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
XMGlobal-Real 8
0.69 × 520
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.22 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 01:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.