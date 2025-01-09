- Crescita
Trade:
1 248
Profit Trade:
989 (79.24%)
Loss Trade:
259 (20.75%)
Best Trade:
400.65 USD
Worst Trade:
-1 381.77 USD
Profitto lordo:
25 287.51 USD (1 278 677 pips)
Perdita lorda:
-25 613.04 USD (2 084 265 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (947.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 596.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
80.28%
Massimo carico di deposito:
109.80%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
793 (63.54%)
Short Trade:
455 (36.46%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
25.57 USD
Perdita media:
-98.89 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-438.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 964.55 USD (9)
Crescita mensile:
-42.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 604.88 USD
Massimale:
8 814.47 USD (113.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.21% (8 814.47 USD)
Per equità:
87.49% (8 710.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|748
|EURUSD
|243
|GBPUSD
|170
|GBPJPY
|28
|BTCUSD
|18
|EURJPY
|10
|USDCAD
|6
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|GBPAUD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|48
|EURUSD
|52
|GBPUSD
|-101
|GBPJPY
|-85
|BTCUSD
|-240
|EURJPY
|1
|USDCAD
|0
|CHFJPY
|-3
|USDCHF
|0
|AUDUSD
|0
|XAGUSD
|10
|USDJPY
|0
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|0
|EURCHF
|0
|EURAUD
|0
|EURCAD
|0
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDNZD
|0
|AUDCAD
|0
|CADJPY
|0
|GBPCHF
|-1
|GBPAUD
|-1
|GBPNZD
|-1
|GBPCAD
|0
|NZDJPY
|0
|NZDUSD
|-3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|99K
|EURUSD
|3.3K
|GBPUSD
|-9.7K
|GBPJPY
|8
|BTCUSD
|-897K
|EURJPY
|141
|USDCAD
|-14
|CHFJPY
|-465
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|-41
|XAGUSD
|-130
|USDJPY
|19
|AUDJPY
|19
|EURGBP
|-28
|EURCHF
|-31
|EURAUD
|-58
|EURCAD
|-17
|EURNZD
|-76
|AUDCHF
|-31
|AUDNZD
|-37
|AUDCAD
|-31
|CADJPY
|19
|GBPCHF
|-78
|GBPAUD
|-180
|GBPNZD
|-197
|GBPCAD
|-21
|NZDJPY
|20
|NZDUSD
|-297
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +400.65 USD
Worst Trade: -1 382 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +947.15 USD
Massima perdita consecutiva: -438.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.01 × 91
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
GoMarkets-Real 10
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
OctaFX-Real5
|0.33 × 21
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 8
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.88 × 204
|
ICMarketsSC-Live03
|0.92 × 102
|
OctaFX-Real2
|0.95 × 57
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 12
Non ci sono recensioni
