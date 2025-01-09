SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ironman88112233
Kua Cheng Yan

Ironman88112233

Kua Cheng Yan
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
OctaFX-Real4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 248
Profit Trade:
989 (79.24%)
Loss Trade:
259 (20.75%)
Best Trade:
400.65 USD
Worst Trade:
-1 381.77 USD
Profitto lordo:
25 287.51 USD (1 278 677 pips)
Perdita lorda:
-25 613.04 USD (2 084 265 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (947.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 596.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
80.28%
Massimo carico di deposito:
109.80%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
793 (63.54%)
Short Trade:
455 (36.46%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
25.57 USD
Perdita media:
-98.89 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-438.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 964.55 USD (9)
Crescita mensile:
-42.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 604.88 USD
Massimale:
8 814.47 USD (113.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.21% (8 814.47 USD)
Per equità:
87.49% (8 710.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 748
EURUSD 243
GBPUSD 170
GBPJPY 28
BTCUSD 18
EURJPY 10
USDCAD 6
CHFJPY 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
EURCHF 1
EURAUD 1
EURCAD 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
GBPCHF 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 48
EURUSD 52
GBPUSD -101
GBPJPY -85
BTCUSD -240
EURJPY 1
USDCAD 0
CHFJPY -3
USDCHF 0
AUDUSD 0
XAGUSD 10
USDJPY 0
AUDJPY 0
EURGBP 0
EURCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 0
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDNZD 0
AUDCAD 0
CADJPY 0
GBPCHF -1
GBPAUD -1
GBPNZD -1
GBPCAD 0
NZDJPY 0
NZDUSD -3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 99K
EURUSD 3.3K
GBPUSD -9.7K
GBPJPY 8
BTCUSD -897K
EURJPY 141
USDCAD -14
CHFJPY -465
USDCHF 38
AUDUSD -41
XAGUSD -130
USDJPY 19
AUDJPY 19
EURGBP -28
EURCHF -31
EURAUD -58
EURCAD -17
EURNZD -76
AUDCHF -31
AUDNZD -37
AUDCAD -31
CADJPY 19
GBPCHF -78
GBPAUD -180
GBPNZD -197
GBPCAD -21
NZDJPY 20
NZDUSD -297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +400.65 USD
Worst Trade: -1 382 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +947.15 USD
Massima perdita consecutiva: -438.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.01 × 91
Tickmill-Live05
0.10 × 50
GoMarkets-Real 10
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 11
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
OctaFX-Real5
0.33 × 21
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
Exness-Real
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 8
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.88 × 204
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 102
OctaFX-Real2
0.95 × 57
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
Coinexx-Demo
1.50 × 12
18 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ironman88112233
30USD al mese
-44%
0
0
USD
3.5K
USD
38
34%
1 248
79%
80%
0.98
-0.26
USD
90%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.