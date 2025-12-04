- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
129 (69.35%)
Loss Trade:
57 (30.65%)
Best Trade:
29.59 USD
Worst Trade:
-22.40 USD
Profitto lordo:
261.14 USD (6 525 pips)
Perdita lorda:
-135.44 USD (4 561 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.59 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
111 (59.68%)
Short Trade:
75 (40.32%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-2.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.40 USD (1)
Crescita mensile:
12.35%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.10 USD
Massimale:
22.40 USD (16.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AXS
|21
|INJ
|21
|AVALANCH
|19
|TRUMP
|18
|APTOS
|16
|ILLUVIUM
|16
|GBPUSD
|16
|RENDER
|15
|CHAINLNK
|12
|WTI
|8
|NG
|7
|EURUSD
|6
|NEAR
|5
|SUGAR
|3
|BRN
|2
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AXS
|4
|INJ
|16
|AVALANCH
|13
|TRUMP
|1
|APTOS
|-2
|ILLUVIUM
|4
|GBPUSD
|-8
|RENDER
|-11
|CHAINLNK
|27
|WTI
|20
|NG
|19
|EURUSD
|4
|NEAR
|1
|SUGAR
|4
|BRN
|30
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AXS
|322
|INJ
|280
|AVALANCH
|271
|TRUMP
|53
|APTOS
|-18
|ILLUVIUM
|397
|GBPUSD
|-690
|RENDER
|-131
|CHAINLNK
|276
|WTI
|201
|NG
|10
|EURUSD
|296
|NEAR
|147
|SUGAR
|33
|BRN
|300
|XAUUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.59 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GCI-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 23
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US01-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 53
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
