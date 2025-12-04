SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PEKTOP
Yevgeniy Rechkin

PEKTOP

Yevgeniy Rechkin
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Alpari-Standard1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
129 (69.35%)
Loss Trade:
57 (30.65%)
Best Trade:
29.59 USD
Worst Trade:
-22.40 USD
Profitto lordo:
261.14 USD (6 525 pips)
Perdita lorda:
-135.44 USD (4 561 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.59 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
111 (59.68%)
Short Trade:
75 (40.32%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-2.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.40 USD (1)
Crescita mensile:
12.35%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.10 USD
Massimale:
22.40 USD (16.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AXS 21
INJ 21
AVALANCH 19
TRUMP 18
APTOS 16
ILLUVIUM 16
GBPUSD 16
RENDER 15
CHAINLNK 12
WTI 8
NG 7
EURUSD 6
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AXS 4
INJ 16
AVALANCH 13
TRUMP 1
APTOS -2
ILLUVIUM 4
GBPUSD -8
RENDER -11
CHAINLNK 27
WTI 20
NG 19
EURUSD 4
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AXS 322
INJ 280
AVALANCH 271
TRUMP 53
APTOS -18
ILLUVIUM 397
GBPUSD -690
RENDER -131
CHAINLNK 276
WTI 201
NG 10
EURUSD 296
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.59 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
301 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PEKTOP
30USD al mese
0%
0
0
USD
248
USD
15
65%
186
69%
100%
1.92
0.68
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.