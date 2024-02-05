SegnaliSezioni
Marcel Keller

Glory 1 FM

Marcel Keller
0 recensioni
138 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -70%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24 532
Profit Trade:
21 432 (87.36%)
Loss Trade:
3 100 (12.64%)
Best Trade:
186.69 USD
Worst Trade:
-679.21 USD
Profitto lordo:
65 380.62 USD (2 296 390 pips)
Perdita lorda:
-65 028.28 USD (1 781 270 pips)
Vincite massime consecutive:
140 (224.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
532.13 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.92%
Massimo carico di deposito:
206.42%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
208
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
12 806 (52.20%)
Short Trade:
11 726 (47.80%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-20.98 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-410.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 569.14 USD (3)
Crescita mensile:
33.87%
Previsione annuale:
410.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 817.51 USD
Massimale:
7 829.51 USD (1442.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 473.88 USD)
Per equità:
92.85% (3 175.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3497
GBPUSD 3360
USDJPY 3257
USDCHF 3014
XAUUSD 2973
USDCAD 2935
AUDUSD 2743
GBPCAD 684
GBPSGD 662
NZDJPY 336
EURSGD 311
GBPCHF 269
GBPNZD 137
GBPAUD 123
AUDNZD 97
AUDCHF 66
NZDCHF 50
CADCHF 17
US30 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -502
GBPUSD -1.5K
USDJPY 169
USDCHF -3.6K
XAUUSD 3.1K
USDCAD 900
AUDUSD 2.2K
GBPCAD 1.8K
GBPSGD -688
NZDJPY -321
EURSGD -7
GBPCHF 201
GBPNZD -344
GBPAUD -494
AUDNZD -74
AUDCHF -281
NZDCHF -187
CADCHF 35
US30 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 79K
GBPUSD 60K
USDJPY 61K
USDCHF 25K
XAUUSD 163K
USDCAD 40K
AUDUSD 117K
GBPCAD 11K
GBPSGD -5.1K
NZDJPY -3.9K
EURSGD 4.1K
GBPCHF 2.9K
GBPNZD -4.5K
GBPAUD -6.2K
AUDNZD -541
AUDCHF -2.7K
NZDCHF -1.6K
CADCHF 407
US30 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +186.69 USD
Worst Trade: -679 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +224.85 USD
Massima perdita consecutiva: -410.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICTrading-Live29
0.81 × 31
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.41 × 189
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.78 × 345
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.97 × 581
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
135 più
Non ci sono recensioni
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.24 00:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 20:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 03:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 01:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 23:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 22:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.05 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copia

