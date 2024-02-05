- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
24 532
Profit Trade:
21 432 (87.36%)
Loss Trade:
3 100 (12.64%)
Best Trade:
186.69 USD
Worst Trade:
-679.21 USD
Profitto lordo:
65 380.62 USD (2 296 390 pips)
Perdita lorda:
-65 028.28 USD (1 781 270 pips)
Vincite massime consecutive:
140 (224.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
532.13 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.92%
Massimo carico di deposito:
206.42%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
208
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
12 806 (52.20%)
Short Trade:
11 726 (47.80%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-20.98 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-410.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 569.14 USD (3)
Crescita mensile:
33.87%
Previsione annuale:
410.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 817.51 USD
Massimale:
7 829.51 USD (1442.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 473.88 USD)
Per equità:
92.85% (3 175.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3497
|GBPUSD
|3360
|USDJPY
|3257
|USDCHF
|3014
|XAUUSD
|2973
|USDCAD
|2935
|AUDUSD
|2743
|GBPCAD
|684
|GBPSGD
|662
|NZDJPY
|336
|EURSGD
|311
|GBPCHF
|269
|GBPNZD
|137
|GBPAUD
|123
|AUDNZD
|97
|AUDCHF
|66
|NZDCHF
|50
|CADCHF
|17
|US30
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-502
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|169
|USDCHF
|-3.6K
|XAUUSD
|3.1K
|USDCAD
|900
|AUDUSD
|2.2K
|GBPCAD
|1.8K
|GBPSGD
|-688
|NZDJPY
|-321
|EURSGD
|-7
|GBPCHF
|201
|GBPNZD
|-344
|GBPAUD
|-494
|AUDNZD
|-74
|AUDCHF
|-281
|NZDCHF
|-187
|CADCHF
|35
|US30
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|79K
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|61K
|USDCHF
|25K
|XAUUSD
|163K
|USDCAD
|40K
|AUDUSD
|117K
|GBPCAD
|11K
|GBPSGD
|-5.1K
|NZDJPY
|-3.9K
|EURSGD
|4.1K
|GBPCHF
|2.9K
|GBPNZD
|-4.5K
|GBPAUD
|-6.2K
|AUDNZD
|-541
|AUDCHF
|-2.7K
|NZDCHF
|-1.6K
|CADCHF
|407
|US30
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +186.69 USD
Worst Trade: -679 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +224.85 USD
Massima perdita consecutiva: -410.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.81 × 31
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 611
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.41 × 189
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.78 × 345
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.97 × 581
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
135 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
138
99%
24 532
87%
99%
1.00
0.01
USD
USD
100%
1:500