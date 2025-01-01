DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfo 

CTerminalInfo

CTerminalInfo è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà di ambiente programmazione mql5.

Descrizione

La Classe CTerminalInfo fornisce l'accesso alle proprietà di ambiente programmazione mql5.

Dichiarazione

   class CTerminalInfo : public CObject

Titolo

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CTerminalInfo

I metodi di classe per gruppi

Metodi per l'accesso alle proprietà di tipo integer

 

Build

Ottiene il numero di build del terminale client

IsConnected

Ottiene le informazioni sulla connessione al trade server

IsDLLsAllowed

Ottiene le informazioni sul permesso di utilizzo di DLL

IsTradeAllowed

Ottiene le informazioni relative alle autorizzazioni al trade

IsEmailEnabled

Ottiene le informazioni sul permesso di inviare e-mail ai server SMTP ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale

IsFtpEnabled

Ottiene le informazioni sul permesso di inviare i reports di trade al server FTP ed effettuare il login, specificato nelle impostazioni del terminale

MaxBars

Ottiene le informazioni sul numero massimo di barre sul grafico

CodePage

Ottiene le informazioni sulla pagina di codice della lingua nel terminale client

CPUCores

Ottiene le informazioni sui core della CPU

MemoryPhysical

Ottiene le informazioni sulla memoria fisica (in Mb)

MemoryTotal

Ottiene le informazioni sulla memoria totale, disponibile per il processo del terminale/agente (in Mb)

MemoryAvailable

Ottiene le informazioni sulla memoria libera, disponibile per il processo del terminali/agente (in Mb)

MemoryUsed

Ottiene le informazioni sulla memoria, utilizzata dal processo terminale/agente (in Mb)

IsX64

Ottiene le informazioni relative al tipo di terminale cliente (32/64 bit)

OpenCLSupport

Ottiene le informazioni sulla versione di OpenCL, supportata da scheda video

DiskSpace

Ottiene le informazioni sullo spazio libero su disco (in MB)

Metodi per l'accesso alle proprietà di tipo stringa

 

Language

Ottiene la lingua del terminale client

Name

Ottiene il nome del terminale client

Company

Ottiene il nome della società del terminale client

Path

Ottiene la cartella del terminale client

DataPath

Ottiene la cartella dei dati del terminale client

CommonDataPath

Ottiene la cartella dati comune di tutti i terminali client, installati sul computer

L'accesso alle funzioni API MQL5

 

InfoInteger

Ottiene il valore della proprietà di tipo integer

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo string

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare