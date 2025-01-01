- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CTerminalInfo
CTerminalInfo è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà di ambiente programmazione mql5.
Descrizione
La Classe CTerminalInfo fornisce l'accesso alle proprietà di ambiente programmazione mql5.
Dichiarazione
|
class CTerminalInfo : public CObject
Titolo
|
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CTerminalInfo
I metodi di classe per gruppi
|
Metodi per l'accesso alle proprietà di tipo integer
|
|
Ottiene il numero di build del terminale client
|
Ottiene le informazioni sulla connessione al trade server
|
Ottiene le informazioni sul permesso di utilizzo di DLL
|
Ottiene le informazioni relative alle autorizzazioni al trade
|
Ottiene le informazioni sul permesso di inviare e-mail ai server SMTP ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale
|
Ottiene le informazioni sul permesso di inviare i reports di trade al server FTP ed effettuare il login, specificato nelle impostazioni del terminale
|
Ottiene le informazioni sul numero massimo di barre sul grafico
|
Ottiene le informazioni sulla pagina di codice della lingua nel terminale client
|
Ottiene le informazioni sui core della CPU
|
Ottiene le informazioni sulla memoria fisica (in Mb)
|
Ottiene le informazioni sulla memoria totale, disponibile per il processo del terminale/agente (in Mb)
|
Ottiene le informazioni sulla memoria libera, disponibile per il processo del terminali/agente (in Mb)
|
Ottiene le informazioni sulla memoria, utilizzata dal processo terminale/agente (in Mb)
|
Ottiene le informazioni relative al tipo di terminale cliente (32/64 bit)
|
Ottiene le informazioni sulla versione di OpenCL, supportata da scheda video
|
Ottiene le informazioni sullo spazio libero su disco (in MB)
|
Metodi per l'accesso alle proprietà di tipo stringa
|
|
Ottiene la lingua del terminale client
|
Ottiene il nome del terminale client
|
Ottiene il nome della società del terminale client
|
Ottiene la cartella del terminale client
|
Ottiene la cartella dei dati del terminale client
|
Ottiene la cartella dati comune di tutti i terminali client, installati sul computer
|
L'accesso alle funzioni API MQL5
|
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo integer
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo string