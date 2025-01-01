CiRVI
CiRVI 类旨在使用相对动量指数技术指标。
描述
CiRVI 类可供创建, 设置和访问相对动量指数指标的数据。
声明
class CiRVI: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
继承体系
CiRVI
类方法
属性
返回平均周期
创建方法
|
创建指标
数据访问方法
|
返回基准线缓存区元素
返回信号线缓存区元素
输入/输出
|
virtual Type
返回对象类型的标识符
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription