CiRVI
CiRVI는 상대 활력 지수 기술 지표를 사용하기 위한 클래스입니다.
Description
CiRVI 클래스는 상대적 활력 지수 지표의 생성, 설정 및 데이터에 대한 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CiRVI: public CIndicator
Title
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
상속 계층
CiRVI
그룹별 클래스 메서드
Attributes
평균 주기를 반환합니다
메서드 생성
|
지표를 작성합니다
|
데이터 액세스 메서드
|
메인 선의 버퍼 데이터를 반환합니다
|
시그널 라인의 버퍼 데이터를 반환합니다
|
Input/output
|
virtual Type
가삭 식별 메서드
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
클래스 CIndicator에서 상속된 메서드
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription