CiChaikin
CiChaikin はチャイキンオシレーター（ Chaikin Oscillator ）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiChaikin クラスは、チャイキンオシレーター指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiChaikin: public CIndicator
タイトル
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
継承階層
CiChaikin
クラスメソッド
属性
高速 MA の平均期間を返します。
低速 MA の平均期間を返します。
平均化の方法を返します。
適用する型またはハンドルを返します。
作成メソッド
|
指標を作成します。
|
データアクセスメソッド
|
バッファ要素を返します。
|
入出力
|
virtual Type
オブジェクトの型の識別子を返します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription