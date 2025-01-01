CDoubleBuffer
CDoubleBuffer è una classe di base per l'accesso semplificato al buffer di dati di tipo double.
Descrizione
La classe CDoubleBuffer fornisce un accesso semplificato ai dati del buffer di tipo double.
Dichiarazione
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CDoubleBuffer
Discendenti diretti
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Imposta la dimensione del buffer
Impostazioni
|
Imposta simbolo e di periodo
Accesso ai dati
|
Ottiene l'elemento del buffer
Aggiornamento dei dati
|
virtual Refresh
Aggiorna il buffer
virtual RefreshCurrent
Aggiorna il valore corrente
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear