MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCDoubleBuffer 

CDoubleBuffer

CDoubleBuffer è una classe di base per l'accesso semplificato al buffer di dati di tipo double.

Descrizione

La classe CDoubleBuffer fornisce un accesso semplificato ai dati del buffer di tipo double.

Dichiarazione

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

Discendenti diretti

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Size

Imposta la dimensione del buffer

Impostazioni

 

SetSymbolPeriod

Imposta simbolo e di periodo

Accesso ai dati

 

At

Ottiene l'elemento del buffer

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear