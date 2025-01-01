DocumentazioneSezioni
CPriceSeries

CPriceSeries è una classe di base per l'accesso ai dati di prezzo.

Descrizione

La Classe CSeries fornisce l'accesso semplificato alle funzioni generali MQL5 API per lavorare con i dati sui prezzi a tutti i suoi discendenti.

Dichiarazione

   class CPriceSeries: public CSeries

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

Discendenti diretti

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

virtual BufferResize

Imposta le dimensioni del buffer delle serie

Accesso ai dati

 

virtual GetData

Ottiene l'elemento buffer delle serie specificato

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna dati timeseries

Ricerca di valori estremi

 

virtual MinIndex

Ottiene l'indice del valore minimo nell'intervallo specificato

virtual MinValue

Ottiene il valore minimo nell'intervallo specificato

virtual MaxIndex

Ottiene l'indice del valore massimo nell'intervallo specificato

virtual MaxValue

Ottiene il valore massimo nell'intervallo specificato

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent