CPriceSeries
CPriceSeries è una classe di base per l'accesso ai dati di prezzo.
Descrizione
La Classe CSeries fornisce l'accesso semplificato alle funzioni generali MQL5 API per lavorare con i dati sui prezzi a tutti i suoi discendenti.
Dichiarazione
class CPriceSeries: public CSeries
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CPriceSeries
Discendenti diretti
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
virtual BufferResize
Imposta le dimensioni del buffer delle serie
Accesso ai dati
virtual GetData
Ottiene l'elemento buffer delle serie specificato
Aggiornamento dei dati
virtual Refresh
Aggiorna dati timeseries
Ricerca di valori estremi
virtual MinIndex
Ottiene l'indice del valore minimo nell'intervallo specificato
virtual MinValue
Ottiene il valore minimo nell'intervallo specificato
virtual MaxIndex
Ottiene l'indice del valore massimo nell'intervallo specificato
virtual MaxValue
Ottiene il valore massimo nell'intervallo specificato
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent