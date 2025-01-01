DocumentazioneSezioni
CCloseBuffer

CCloseBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai prezzi close della barra nello storico.

Descrizione

La Classe CCloseBuffer offre un accesso semplificato ai prezzi close della barra nello storico.

Dichiarazione

   class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CCloseBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod