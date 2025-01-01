CCloseBuffer
CCloseBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai prezzi close della barra nello storico.
Descrizione
La Classe CCloseBuffer offre un accesso semplificato ai prezzi close della barra nello storico.
Dichiarazione
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CCloseBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
Aggiornamento dei dati
virtual Refresh
Aggiorna il buffer
virtual RefreshCurrent
Aggiorna il valore corrente
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer