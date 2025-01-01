文档部分
MQL5参考标准程序库指标基准类 

基准与辅助技术指标类以及时间序列类

这章节包含基准与辅助技术指标和时间序列类的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。

类/组

描述

CSpreadBuffer

历史点差缓存区类

CTimeBuffer

历史开盘价缓存区类

CTickVolumeBuffer

历史报价交易量缓存区类

CRealVolumeBuffer

历史实际交易量缓存区类

CDoubleBuffer

双精度数据缓存区基准类

COpenBuffer

柱线开盘价缓存区类

CHighBuffer

柱线最高价缓存区类

CLowBuffer

柱线最低价缓存区类

CCloseBuffer

柱线收盘价缓存区类

CIndicatorBuffer

技术指标缓存区类

CSeries

访问时间序列数据的基准类

CPriceSeries

访问价格数据的基准类

CIndicator

技术指标基准类

CIndicators

技术指标和序列集合