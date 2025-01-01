- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
基准与辅助技术指标类以及时间序列类
这章节包含基准与辅助技术指标和时间序列类的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。
|
类/组
|
描述
|
历史点差缓存区类
|
历史开盘价缓存区类
|
历史报价交易量缓存区类
|
历史实际交易量缓存区类
|
双精度数据缓存区基准类
|
柱线开盘价缓存区类
|
柱线最高价缓存区类
|
柱线最低价缓存区类
|
柱线收盘价缓存区类
|
技术指标缓存区类
|
访问时间序列数据的基准类
|
访问价格数据的基准类
|
技术指标基准类
|
技术指标和序列集合
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CObject