CSpreadBuffer
CSpreadBuffer è una classe per l'accesso semplificato agli spread delle barre nello storico.
Descrizione
La classe CSpreadBuffer fornisce un accesso semplificato agli spread delle barre nello storico.
Dichiarazione
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
|
Imposta la dimensione del buffer
Impostazioni
|
Imposta simbolo e di periodo
Accesso ai dati
|
Ottiene l'elemento del buffer
Aggiornamento dei dati
|
virtual Refresh
Aggiorna il buffer
virtual RefreshCurrent
Aggiorna il valore corrente
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayInt
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear