MQL5 Riferimento 

CSpreadBuffer

CSpreadBuffer è una classe per l'accesso semplificato agli spread delle barre nello storico.

Descrizione

La classe CSpreadBuffer fornisce un accesso semplificato agli spread delle barre nello storico.

Dichiarazione

   class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayInt

              CSpreadBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Size

Imposta la dimensione del buffer

Impostazioni

 

SetSymbolPeriod

Imposta simbolo e di periodo

Accesso ai dati

 

At

Ottiene l'elemento del buffer

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayInt

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear