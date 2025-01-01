COpenBuffer
COpenBuffer è una classe per l'accesso semplificato per i prezzi open nelle barre dello storico.
Descrizione
La Classe COpenBuffer offre un accesso semplificato ai prezzi open della barra nello storico.
Dichiarazione
class COpenBuffer: public CDoubleBuffer
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
COpenBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
Aggiornamento dei dati
virtual Refresh
Aggiorna il buffer
virtual RefreshCurrent
Aggiorna il valore corrente
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer