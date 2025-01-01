DocumentazioneSezioni
COpenBuffer

COpenBuffer è una classe per l'accesso semplificato per i prezzi open nelle barre dello storico.

Descrizione

La Classe COpenBuffer offre un accesso semplificato ai prezzi open della barra nello storico.

Dichiarazione

   class COpenBuffer: public CDoubleBuffer

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  COpenBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod