MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorBuffer 

CIndicatorBuffer

CIndicatorBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai dati del buffer dell'indicatore.

Descrizione

La Classe CIndicatorBuffer fornisce l'accesso semplificato al buffer dei dati dell' indicatore tecnico.

Dichiarazione

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Titolo

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Offset

Ottiene/Imposta l' offset del buffer

Name

Ottiene/Imposta il nome del buffer

Accesso ai dati

 

At

Ottiene elemento del buffer

Aggiornamento dei dati

 

Refresh

Aggiorna il buffer

RefreshCurrent

Aggiorna solo il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod