CIndicatorBuffer
CIndicatorBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai dati del buffer dell'indicatore.
Descrizione
La Classe CIndicatorBuffer fornisce l'accesso semplificato al buffer dei dati dell' indicatore tecnico.
Dichiarazione
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Titolo
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CIndicatorBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Ottiene/Imposta l' offset del buffer
Ottiene/Imposta il nome del buffer
Accesso ai dati
Ottiene elemento del buffer
Aggiornamento dei dati
Aggiorna il buffer
Aggiorna solo il valore corrente
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer