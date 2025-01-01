MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標基本クラス
- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
기본 및 보조 기술 지표 및 시계열 클래스
이 섹션에는 기본 및 보조 기술 지표 및 시계열 클래스의 기술 세부 정보와 표준 MQL5 라이브러리의 해당 구성요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
|
클래스/그룹
|
Description
|
내역 분산 버퍼 클래스
|
과거 개시 가격 버퍼 클래스
|
내역 틱 볼륨 버퍼 클래스
|
내역 실제 볼륨 버퍼 클래스
|
double 형식 데이터 버퍼의 기본 클래스
|
시가 막대 버퍼 클래스
|
고가 막대 버퍼 클래스
|
저가 막대 버퍼 클래스
|
종가 막대 버퍼 클래스
|
기술 지표 버퍼 클래스
|
시계열 데이터에 액세스하기 위한 기본 클래스
|
가격 데이터에 대한 액세스를 위한 기본 클래스
|
기술 지표의 기본 클래스
|
기술 지표 및 시계열 모음
|
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드