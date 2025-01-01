문서화섹션
기본 및 보조 기술 지표 및 시계열 클래스

이 섹션에는 기본 및 보조 기술 지표 및 시계열 클래스의 기술 세부 정보와 표준 MQL5 라이브러리의 해당 구성요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

클래스/그룹

Description

CSpreadBuffer

내역 분산 버퍼 클래스

CTimeBuffer

과거 개시 가격 버퍼 클래스

CTickVolumeBuffer

내역 틱 볼륨 버퍼 클래스

CRealVolumeBuffer

내역 실제 볼륨 버퍼 클래스

CDoubleBuffer

double 형식 데이터 버퍼의 기본 클래스

COpenBuffer

시가 막대 버퍼 클래스

CHighBuffer

고가 막대 버퍼 클래스

CLowBuffer

저가 막대 버퍼 클래스

CCloseBuffer

종가 막대 버퍼 클래스

CIndicatorBuffer

기술 지표 버퍼 클래스

CSeries

시계열 데이터에 액세스하기 위한 기본 클래스

CPriceSeries

가격 데이터에 대한 액세스를 위한 기본 클래스

CIndicator

기술 지표의 기본 클래스

CIndicators

기술 지표 및 시계열 모음

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare