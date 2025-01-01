DocumentazioneSezioni
CTickVolumeBuffer

CTickVolumeBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai volumi tick di barre nello storico.

Descrizione

La classe CTickVolumeBuffer fornisce un accesso semplificato ai ticks di barre nello storico.

Dichiarazione

   class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTickVolumeBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Size

Imposta la dimensione del buffer

Impostazioni

 

SetSymbolPeriod

Imposta simbolo e di periodo

Data Access Methods

 

At

Ottiene l'elemento buffer per indice

Metodi di aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear