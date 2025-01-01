CTickVolumeBuffer
CTickVolumeBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai volumi tick di barre nello storico.
Descrizione
La classe CTickVolumeBuffer fornisce un accesso semplificato ai ticks di barre nello storico.
Dichiarazione
|
class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong
Titolo
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CTickVolumeBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Imposta la dimensione del buffer
|
Impostazioni
|
|
Imposta simbolo e di periodo
|
Data Access Methods
|
|
Ottiene l'elemento buffer per indice
|
Metodi di aggiornamento dei dati
|
|
virtual Refresh
|
Aggiorna il buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Aggiorna il valore corrente
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear