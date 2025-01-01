CHighBuffer
CHighBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai prezzi high della barra nello storico.
Descrizione
Classe CHighBuffer offre un accesso semplificato ai prezzi high nella barra dello storico.
Dichiarazione
|
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
Titolo
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CHighBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Aggiornamento dei dati
|
|
virtual Refresh
|
Aggiorna il buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Aggiorna il valore corrente
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer