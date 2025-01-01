DocumentazioneSezioni
CHighBuffer

CHighBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai prezzi high della barra nello storico.

Descrizione

Classe CHighBuffer offre un accesso semplificato ai prezzi high nella barra dello storico.

Dichiarazione

   class CHighBuffer: public CDoubleBuffer

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CHighBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

