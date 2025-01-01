ドキュメントセクション
基本及び補助テクニカル指標と時系列

このセクションには、基本及び補助テクニカル指標のクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

クラス/グループ

説明

CSpreadBuffer

スプレッド履歴バッファクラス

CTimeBuffer

始値履歴バッファクラス

CTickVolumeBuffer

ティックボリューム履歴バッファクラス

CRealVolumeBuffer

出来高履歴バッファサイズ

CDoubleBuffer

double 型データバッファ基本クラス

COpenBuffer

バー始値バッファクラス

CHighBuffer

バー高値バッファクラス

CLowBuffer

バー安値バッファクラス

CCloseBuffer

バー終値バッファクラス

CIndicatorBuffer

テクニカル指標バッファクラス

CSeries

時系列データアクセスの基本クラス

CPriceSeries

価格データアクセスの基本クラス

CIndicator

テクニカル指標の基本クラス

CIndicators

テクニカル指標及び列のコレクション

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare