MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標基本クラス
- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
基本及び補助テクニカル指標と時系列
このセクションには、基本及び補助テクニカル指標のクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。
|
クラス/グループ
|
説明
|
スプレッド履歴バッファクラス
|
始値履歴バッファクラス
|
ティックボリューム履歴バッファクラス
|
出来高履歴バッファサイズ
|
double 型データバッファ基本クラス
|
バー始値バッファクラス
|
バー高値バッファクラス
|
バー安値バッファクラス
|
バー終値バッファクラス
|
テクニカル指標バッファクラス
|
時系列データアクセスの基本クラス
|
価格データアクセスの基本クラス
|
テクニカル指標の基本クラス
|
テクニカル指標及び列のコレクション
|
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CObject