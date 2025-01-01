CLowBuffer
CLowBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai prezzi low delle barre nello storico.
Descrizione
La classe CLowBuffer fornisce un accesso semplificato ai prezzi low delle barre nello storico.
Dichiarazione
class CLowBuffer: public CDoubleBuffer
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CLowBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
Aggiornamento dei dati
virtual Refresh
Aggiorna il buffer
virtual RefreshCurrent
Aggiorna il valore corrente
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer