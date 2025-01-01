DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCLowBuffer 

CLowBuffer

CLowBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai prezzi low delle barre nello storico.

Descrizione

La classe CLowBuffer fornisce un accesso semplificato ai prezzi low delle barre nello storico.

Dichiarazione

   class CLowBuffer: public CDoubleBuffer

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CLowBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Metodi ereditati dalla classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod