CTimeBuffer
CTimeBuffer è una classe per l'accesso semplificato per gli orari di apertura delle barre nello storico.
Descrizione
La classe CTimeBuffer fornisce un accesso semplificato ai orari di apertura delle barre nello storico.
Dichiarazione
|
class CTimeBuffer: public CArrayLong
Titolo
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CTimeBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Imposta la dimensione del buffer
|
Impostazioni
|
|
Imposta simbolo e di periodo
|
Data Access Methods
|
|
Ottiene l'elemento buffer per indice
|
Metodi di aggiornamento dei dati
|
|
virtual Refresh
|
Aggiorna il buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Aggiorna il valore corrente
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear