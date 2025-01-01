DocumentazioneSezioni
CRealVolumeBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai volumi reali di barre nello storico.

Descrizione

La Classe CTickVolumeBuffer offre un accesso semplificato ai volumi reali di barre nello storico.

Dichiarazione

   class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CRealVolumeBuffer

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Size

Imposta la dimensione del buffer

Impostazioni

 

SetSymbolPeriod

Imposta simbolo e di periodo

Accesso ai dati

 

At

Ottiene l'elemento del buffer

Aggiornamento dei dati

 

virtual Refresh

Aggiorna il buffer

virtual RefreshCurrent

Aggiorna il valore corrente

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear