CRealVolumeBuffer
CRealVolumeBuffer è una classe per l'accesso semplificato ai volumi reali di barre nello storico.
Descrizione
La Classe CTickVolumeBuffer offre un accesso semplificato ai volumi reali di barre nello storico.
Dichiarazione
class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CRealVolumeBuffer
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Imposta la dimensione del buffer
Impostazioni
Imposta simbolo e di periodo
Accesso ai dati
Ottiene l'elemento del buffer
Aggiornamento dei dati
virtual Refresh
Aggiorna il buffer
virtual RefreshCurrent
Aggiorna il valore corrente
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear