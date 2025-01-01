文档部分
CiAO

CiAO 类旨在使用动量振荡器技术指标。

描述

CiAO 类可供创建, 设置和访问动量振荡器指标的数据。

声明

   class CiAO: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAO

类方法

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Main

返回缓存区数据

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription