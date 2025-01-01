CiAO
CiAO はオーサムオシレーターテクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiAO クラスは、オーサムオシレーターテクニカル指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiAO: public CIndicator
タイトル
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
継承階層
CiAO
クラスメソッド
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription