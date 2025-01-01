MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiElliott ToolsCChartObjectElliottWave3Lines CreateDegreeLinesSaveLoadType Lines (Metodo Get) Ottiene il valore della proprietà di "Linee". bool Lines() const Valore di ritorno Valore della proprietà "linee" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false. Lines (Metodo Set) Imposta nuovo valore per la proprietà "Linee". bool Lines( bool lines // valore flag ) Parametri lines [in] Nuovo valore per la proprietà "Linee". Valore di ritorno true - successo, false - non posso cambiare il flag. Degree Save