Lines (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà di "Linee".

bool  Lines() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "linee" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false.

Lines (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "Linee".

bool  Lines(
   bool  lines      // valore flag
   )

Parametri

lines

[in] Nuovo valore per la proprietà "Linee".

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il flag.