Le rapport du réseau régional de la Norges Banque est un indicateur de développement économique populaire en Norvège. Norges Banque publie l’indicateur quatre fois par an, sur la base d’enquêtes directes auprès d’entreprises dans sept régions du pays, menées par des organisations régionales responsables.

Norges Banque est responsable de la conduite de la politique monétaire du pays. Des données importantes pour la prise de décisions sont recueillies à partir de la surveillance des variations cycliques et des prévisions concernant le développement économique national et mondial. La Banque utilise des statistiques officielles, entre autres sources de données. Mais certaines variables ne sont publiées que quelques fois par an, et elles sont souvent revues, de sorte que les chiffres finaux puissent être fixés même avec un retard de quelques années. Afin de recevoir les informations pertinentes et opportunes directement des entreprises, la Banque a mis en place un réseau régional en 2002. Le pays a été divisé sous condition en 7 régions, dans chacune desquelles une autorité responsable a été nommée. Le réseau régional permet une communication directe avec les entreprises concernant leur condition financière. Les représentants de la banque interrogent les dirigeants de plus de 300 entreprises et organisations sur les développements récents et les perspectives économiques futures.

Les rapports de réseaux régionaux permettent d’obtenir des données directement auprès des entreprises sur place, lors de discussions en face à face. S’engager régulièrement avec l’économie et la société fournit souvent à la Banque des informations plus rapidement que les statistiques accessibles au public. Ces données, combinées aux statistiques officielles et aux informations économiques, constituent une base importante pour les prévisions de la Norges Banque pour le développement économique du pays.

Les entreprises sont invitées à estimer la demande, les investissements, l’exploitation de la capacité, l’emploi, les coûts et les prix, et le chiffre final est donc un indicateur composite. Les données régionales sont étroitement corrélées avec les statistiques officielles, et elles sont publiées beaucoup plus tôt.

La croissance de la production est sans aucun doute un facteur favorable, de sorte que des indications de production plus élevées que prévues selon le rapport du réseau régional de la Norges Banque puissent être considérées comme positives pour les cours de la couronne norvégienne.

