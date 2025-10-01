Calendrier économique
Confiance des Consommateurs de Norvège (Norway Consumer Confidence)
|Bas
|-3.6
|-13.9
|
-9.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-1.6
|
-3.6
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs (ICC) de la Norvège mesure le niveau de confiance des consommateurs dans la stabilité de l’économie du pays. L’indice est calculé trimestriellement, sur la base d’une enquête auprès des ménages norvégiens menée par Finance Norway.
Les personnes interrogées posent les cinq questions suivantes dans ce sondage :
- La condition financière de votre ménage s’est-elle améliorée, détériorée ou est-elle la même par rapport à l’année passée?
- Pensez-vous que la condition financière de votre ménage sera meilleure, pire ou la même l’année suivante?
- En parlant de la situation économique en Norvège en général, pensez-vous que l’économie du pays est généralement meilleure ou pire par rapport à l’année passée ou est-elle inchangée?
- Pensez-vous que la situation économique en Norvège s’améliorera ou se détériorera dans un an ou restera-t-elle inchangée?
- Pensez-vous que c’est le bon moment pour la population d’acheter des articles ménagers plus volumineux ou pensez-vous que c’est un mauvais moment?
L’indicateur final est calculé comme une différence entre les réponses optimistes et pessimistes, et la valeur résultante est divisée par 5.
Des indications positives indiquent la confiance des consommateurs et un environnement économique favorable dans le pays. Par conséquent, une croissance plus élevée que prévue peut être considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne. Inversement, des valeurs plus basses peuvent pousser les cours NOK vers le bas.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des Consommateurs de Norvège (Norway Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
