La production industrielle a/a est un indicateur de l’évolution de la production des entreprises industrielles norvégiennes au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

L’indice de production fait partie des statistiques à court terme calculées pour surveiller l’état de l’économie du pays. En outre, il fait partie des comptes nationaux trimestriels de la Norvège et contribue ainsi au calcul du PIB.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle menée auprès de 1 600 entreprises par le Bureau Central Norvégien des Statistiques. L’enquête est obligatoire et les entreprises qui ne fournissent pas de données peuvent écoper d’amendes

La production est évaluée par deux variables, selon le secteur d’exploitation de l’entreprise. Pour certaines industries, telles que l’agriculture, l’exploitation minière et d’autres, le volume physique de production est mesuré. Pour d’autres industries, telles que le textile, l’imprimerie et les industries similaires, la production est mesurée en termes d’heures de travail.

L’indice de la production industrielle est l’un des indicateurs les plus importants des statistiques économiques à court terme pour le pays. Les analystes l’utilisent pour évaluer les premières variations dans le développement économique, ainsi que pour prévoir le PIB norvégien.

La croissance de la production indique une expansion de l’économie nationale et est donc considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: