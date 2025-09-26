Calendrier économique
Production industrielle en Norvège m/m (Norway Industrial Production m/m)
|Bas
|0.4%
|-0.2%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.1%
|
0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La production industrielle norvégienne m/m mesure l’évolution de la production des entreprises du secteur industriel. L’indicateur traduit une variation de la valeur ajoutée totale des produits manufacturés au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
L’indice de production fait partie des statistiques à court terme calculées pour surveiller l’état de l’économie du pays. En outre, il fait partie des comptes nationaux trimestriels de la Norvège et contribue ainsi au calcul du PIB.
L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle menée auprès de 1 600 entreprises par le Bureau Central Norvégien des Statistiques. L’enquête est obligatoire et les entreprises qui ne fournissent pas de données peuvent écoper d’amendes
La valeur ajoutée est évaluée par deux variables, en fonction du secteur d’exploitation de l’entreprise. Pour certaines industries, telles que l’agriculture, l’exploitation minière et d’autres, le volume physique de production est mesuré. Pour d’autres industries, telles que le textile, l’imprimerie et les industries similaires, la production est mesurée en termes d’heures de travail. Les données de l’indicateur sont désaisonnalisées.
L’indice de la production industrielle est l’un des indicateurs les plus importants des statistiques économiques à court terme pour le pays. Les analystes l’utilisent pour évaluer les premières variations dans le développement économique, ainsi que pour prévoir le PIB norvégien.
La croissance de la production indique une expansion de l’économie nationale et est donc considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Production industrielle en Norvège m/m (Norway Industrial Production m/m)l'indicateur macroéconomique
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
