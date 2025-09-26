CalendrierSections

Norvège Balance commerciale des marchandises (Norway Goods Trade Balance)

Norvège
NOK, Couronne norvégienne
Statistiques Norvège (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Commerce
Bas Kr​60.066 B Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Kr​61.773 B
Kr​60.066 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La balance commerciale des marchandises de la Norvège mesure la différence entre les exportations et les importations du pays sur une période donnée. Les économistes utilisent la balance commerciale pour évaluer la structure des flux commerciaux entre les pays.

Le commerce extérieur est enregistré sur la base du mouvement physique des marchandises à travers la frontière. Le territoire économique norvégien se constitue la Norvège continentale, le Svalbard, Jan Mayen, les dépendances norvégiennes, les eaux territoriales, y compris l’espace aérien au-dessus d’eux, etc. Les statistiques du commerce extérieur reposent en grande partie sur les informations obtenues à partir des déclarations en douane. Toutefois, le champ de compétence des autorités douanières norvégiennes ne couvre que les eaux continentales et territoriales. D’autres données importantes sur le commerce sont également recueillies auprès des territoires à l’aide d’une enquête.

Un déficit commercial se forme lorsque plus de marchandises et de services sont importées qu’exportées. Lorsque les exportations dépassent les importations, les économistes signalent un excédent commercial. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

L’impact de la balance commerciale sur les cours de NOK est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Cela peut affecter les cours de la couronne norvégienne en conséquence.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNorvège Balance commerciale des marchandises (Norway Goods Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
Kr​60.066 B
Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
juil. 2025
Kr​54.004 B
Kr​58.935 B
Kr​46.184 B
juin 2025
Kr​47.415 B
Kr​51.782 B
Kr​46.090 B
mai 2025
Kr​46.117 B
Kr​69.762 B
Kr​54.552 B
avr. 2025
Kr​55.873 B
Kr​81.786 B
Kr​59.359 B
mars 2025
Kr​60.225 B
Kr​87.585 B
Kr​84.589 B
févr. 2025
Kr​84.662 B
Kr​65.399 B
Kr​94.113 B
janv. 2025
Kr​94.819 B
Kr​63.655 B
Kr​83.187 B
déc. 2024
Kr​83.187 B
Kr​62.968 B
Kr​74.064 B
nov. 2024
Kr​74.240 B
Kr​61.501 B
Kr​62.606 B
oct. 2024
Kr​63.710 B
Kr​58.450 B
Kr​41.732 B
sept. 2024
Kr​42.755 B
Kr​62.858 B
Kr​63.417 B
août 2024
Kr​65.972 B
Kr​60.177 B
Kr​58.652 B
juil. 2024
Kr​59.316 B
Kr​61.848 B
Kr​60.934 B
juin 2024
Kr​61.739 B
Kr​61.880 B
Kr​58.350 B
mai 2024
Kr​58.653 B
Kr​58.811 B
Kr​65.772 B
avr. 2024
Kr​65.295 B
Kr​55.506 B
Kr​63.298 B
mars 2024
Kr​63.962 B
Kr​60.999 B
Kr​51.709 B
févr. 2024
Kr​51.796 B
Kr​77.931 B
Kr​65.264 B
janv. 2024
Kr​72.930 B
Kr​84.729 B
Kr​77.273 B
déc. 2023
Kr​77.273 B
Kr​43.730 B
Kr​79.290 B
nov. 2023
Kr​80.110 B
Kr​30.419 B
Kr​85.756 B
oct. 2023
Kr​86.885 B
Kr​20.274 B
Kr​44.043 B
sept. 2023
Kr​45.579 B
Kr​21.634 B
Kr​61.492 B
août 2023
Kr​61.369 B
Kr​13.855 B
Kr​61.605 B
juil. 2023
Kr​61.319 B
Kr​14.104 B
Kr​44.107 B
juin 2023
Kr​44.156 B
Kr​29.892 B
Kr​40.916 B
mai 2023
Kr​41.068 B
Kr​52.991 B
Kr​74.665 B
avr. 2023
Kr​76.078 B
Kr​65.188 B
Kr​70.359 B
mars 2023
Kr​71.094 B
Kr​90.070 B
Kr​77.860 B
févr. 2023
Kr​79.288 B
Kr​116.643 B
Kr​99.882 B
janv. 2023
Kr​102.797 B
Kr​126.632 B
Kr​148.775 B
déc. 2022
Kr​148.775 B
Kr​153.254 B
Kr​99.997 B
nov. 2022
Kr​101.115 B
Kr​56.834 B
Kr​81.312 B
oct. 2022
Kr​82.005 B
Kr​158.854 B
Kr​122.180 B
sept. 2022
Kr​122.448 B
Kr​228.383 B
Kr​197.858 B
août 2022
Kr​197.697 B
Kr​122.381 B
Kr​153.304 B
juil. 2022
Kr​153.199 B
Kr​80.741 B
Kr​87.709 B
juin 2022
Kr​87.458 B
Kr​92.392 B
Kr​86.340 B
mai 2022
Kr​86.617 B
Kr​114.230 B
Kr​92.835 B
avr. 2022
Kr​92.566 B
Kr​151.492 B
Kr​137.436 B
mars 2022
Kr​138.371 B
Kr​79.427 B
Kr​84.233 B
févr. 2022
Kr​84.182 B
Kr​101.286 B
Kr​91.786 B
janv. 2022
Kr​91.817 B
Kr​117.826 B
Kr​105.954 B
déc. 2021
Kr​105.954 B
Kr​82.086 B
Kr​77.566 B
nov. 2021
Kr​78.675 B
Kr​96.308 B
Kr​83.564 B
oct. 2021
Kr​84.466 B
Kr​47.439 B
Kr​52.554 B
sept. 2021
Kr​53.709 B
Kr​38.950 B
Kr​41.958 B
août 2021
Kr​42.576 B
Kr​55.791 B
Kr​42.205 B
juil. 2021
Kr​42.237 B
Kr​23.852 B
Kr​24.271 B
