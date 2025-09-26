L’indice norvégien des prix du logement (HPI) a/a traduit une variation de la valeur moyenne des propriétés résidentielles au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les transactions immobilières résidentielles sont recueillies auprès des registres fonciers de l’État et des statistiques auprès des plus grands prêteurs hypothécaires norvégiens. Les données recueillies couvrent environ 70% du chiffre d’affaires du marché de l’immobilier résidentiel.

L’indice mesure les prix payés par les particuliers pour l’achat d’un logement. L’IPH traduit la dynamique des prix des logements d’occasion partout au pays.

Le marché du logement joue un rôle important dans l’économie norvégienne. La hausse des prix de l’immobilier, entre autres effets, a un impact significatif sur la croissance du patrimoine des ménages et, par conséquent, sur les achats de marchandises et de services. Ces achats représentent plus de la moitié du PIB continental de la Norvège. L’évolution des prix de l’habitation est également importante pour le développement des investissements dans le logement. En outre, la dynamique des prix de l’immobilier affecte l’inflation globale et la stabilité financière, et peut donc affecter les taux d’intérêt fixés par la Norges Banque.

Les économistes analysent l’indicateur pour évaluer l’activité du marché du logement. Il sert également d’outil analytique pour mesurer les variations des taux hypothécaires, évaluer la disponibilité des maisons et évaluer l’inflation générale dans le pays. La hausse des prix de l’immobilier est considérée comme un facteur favorable à l’économie du pays, car elle indique une croissance de l’inflation en monnaie nationale. Par conséquent, les indications croissantes peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: