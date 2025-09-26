Calendrier économique
Indice des prix des logements (IPH) a/a (House Price Index (HPI) y/y)
|Bas
|5.5%
|5.4%
|
5.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|5.6%
|
5.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice norvégien des prix du logement (HPI) a/a traduit une variation de la valeur moyenne des propriétés résidentielles au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les transactions immobilières résidentielles sont recueillies auprès des registres fonciers de l’État et des statistiques auprès des plus grands prêteurs hypothécaires norvégiens. Les données recueillies couvrent environ 70% du chiffre d’affaires du marché de l’immobilier résidentiel.
L’indice mesure les prix payés par les particuliers pour l’achat d’un logement. L’IPH traduit la dynamique des prix des logements d’occasion partout au pays.
Le marché du logement joue un rôle important dans l’économie norvégienne. La hausse des prix de l’immobilier, entre autres effets, a un impact significatif sur la croissance du patrimoine des ménages et, par conséquent, sur les achats de marchandises et de services. Ces achats représentent plus de la moitié du PIB continental de la Norvège. L’évolution des prix de l’habitation est également importante pour le développement des investissements dans le logement. En outre, la dynamique des prix de l’immobilier affecte l’inflation globale et la stabilité financière, et peut donc affecter les taux d’intérêt fixés par la Norges Banque.
Les économistes analysent l’indicateur pour évaluer l’activité du marché du logement. Il sert également d’outil analytique pour mesurer les variations des taux hypothécaires, évaluer la disponibilité des maisons et évaluer l’inflation générale dans le pays. La hausse des prix de l’immobilier est considérée comme un facteur favorable à l’économie du pays, car elle indique une croissance de l’inflation en monnaie nationale. Par conséquent, les indications croissantes peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne norvégienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des logements (IPH) a/a (House Price Index (HPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress