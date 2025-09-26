L’indice norvégien des prix à la consommation de base (IPC de base) m/m traduit les variations des prix d’un panier de marchandises et services de consommation au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice traduit les variations de prix du point de vue des ménages qui sont les consommateurs finaux de marchandises et de services.

L’IPC est calculé à l’aide de données provenant de différentes sources: enquêtes en ligne, informations sur le chiffre d’affaires du registre des entreprises de Statistics Norway, statistiques sur le commerce des produits de base et parts budgétaires de l’enquête sur le budget des ménages. Les données de l’indice norvégien des prix à la consommation sont en outre soumises à Eurostat et sont comprises dans les statistiques européennes.

L’indice des prix à la consommation est calculé comme une variation de la valeur des marchandises et services par rapport au panier de consommation fixe, qui se compose de 650 marchandises et services. L’IPC de base ne comprend pas les prix des aliments, de l’alcool, du tabac et de l’énergie en raison de leur forte volatilité. L’indice de base ignore les marchandises et services, qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages, ainsi que certaines catégories de dépenses qui ne peuvent pas être comprises dans le système unique, telles que les jeux d’argent, la location imputée de logement, l’assurance-vie, l’assurance maladie publique, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés, etc.

L’indice des prix à la consommation est l’un des indicateurs clés pour mesurer l’inflation. L’IPC sert de base aux révisions des paiements, ainsi que de déflateur dans le calcul de l’indicateur des ventes au détail. Une lecture de l’IPC plus élevée que prévue est considérée comme positive pour les cours NOK, tandis que les indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs: