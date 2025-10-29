La consommation des ménages norvégiens a/a traduit une variation des marchandises durables et non durables consommés par les ménages norvégiens au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice traduit la consommation purement intérieure et n’inclut donc pas la consommation des ménages à l’étranger, comme les achats directs à l’étranger.

L’indicateur mesure la consommation des ménages, qui comprend la consommation d’aliments, de boissons, de tabac, d’électricité, de combustibles, d’automobiles, de carburants et d’autres marchandises. Cette série de données sources est différente de l’indice des ventes au détail, qui ne couvre pas les ventes de véhicules et de carburant.

L’indice est publié mensuellement par la Division des Comptes Nationaux de Statistics Norway. La principale source de données est l’indice des ventes au détail par catégories et par secteur économique. Ces données sont complétées par des informations sur les ventes de véhicules de la Fédération Routière Norvégienne, ainsi que des statistiques sur les ventes de carburant et d’énergie.

La consommation des ménages fait partie du PIB basé sur les dépenses et est une puissance qui pousse la croissance économique. En outre, l’indice sert d’indicateur de la croissance économique et de l’optimisme des consommateurs. Par conséquent, des lectures d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: