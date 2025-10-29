CalendrierSections

Consommation des ménages en Norvège a/a (Norway Household Consumption y/y)

Pays :
Norvège
NOK, Couronne norvégienne
Source
Statistiques Norvège (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Secteur
Consommateur
Bas 3.8%
6.6%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

La consommation des ménages norvégiens a/a traduit une variation des marchandises durables et non durables consommés par les ménages norvégiens au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice traduit la consommation purement intérieure et n’inclut donc pas la consommation des ménages à l’étranger, comme les achats directs à l’étranger.

L’indicateur mesure la consommation des ménages, qui comprend la consommation d’aliments, de boissons, de tabac, d’électricité, de combustibles, d’automobiles, de carburants et d’autres marchandises. Cette série de données sources est différente de l’indice des ventes au détail, qui ne couvre pas les ventes de véhicules et de carburant.

L’indice est publié mensuellement par la Division des Comptes Nationaux de Statistics Norway. La principale source de données est l’indice des ventes au détail par catégories et par secteur économique. Ces données sont complétées par des informations sur les ventes de véhicules de la Fédération Routière Norvégienne, ainsi que des statistiques sur les ventes de carburant et d’énergie.

La consommation des ménages fait partie du PIB basé sur les dépenses et est une puissance qui pousse la croissance économique. En outre, l’indice sert d’indicateur de la croissance économique et de l’optimisme des consommateurs. Par conséquent, des lectures d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deConsommation des ménages en Norvège a/a (Norway Household Consumption y/y)l'indicateur macroéconomique

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juin 2025
3.8%
6.6%
mars 2025
5.5%
1.5%
janv. 2025
6.4%
-0.8%
déc. 2024
-0.7%
2.1%
nov. 2024
2.2%
5.1%
oct. 2024
3.2%
0.8%
sept. 2024
1.1%
1.2%
août 2024
1.0%
1.2%
juil. 2024
1.2%
-1.6%
juin 2024
-1.6%
0.7%
mai 2024
0.7%
6.8%
avr. 2024
6.8%
-10.1%
mars 2024
-9.9%
4.5%
févr. 2024
4.6%
3.8%
janv. 2024
3.9%
-14.3%
déc. 2023
-14.6%
-5.5%
nov. 2023
-5.4%
-3.4%
oct. 2023
-2.9%
-5.8%
sept. 2023
-5.9%
-3.3%
août 2023
-2.9%
-2.0%
juil. 2023
-2.0%
-1.5%
juin 2023
-1.5%
-1.8%
mai 2023
-1.8%
-9.0%
avr. 2023
-8.9%
0.2%
mars 2023
0.1%
-4.2%
févr. 2023
-4.2%
-7.0%
janv. 2023
-7.1%
4.4%
déc. 2022
4.3%
-1.6%
nov. 2022
-1.6%
-5.1%
oct. 2022
-5.2%
-6.0%
sept. 2022
-6.0%
-5.0%
août 2022
-4.8%
-13.5%
juil. 2022
-13.6%
-8.6%
juin 2022
-8.2%
-4.0%
mai 2022
-3.7%
4.1%
avr. 2022
4.0%
-2.3%
mars 2022
-2.4%
-4.0%
févr. 2022
-4.0%
-2.3%
janv. 2022
-2.7%
2.4%
déc. 2021
2.1%
4.0%
nov. 2021
4.0%
-3.1%
oct. 2021
-2.1%
3.2%
sept. 2021
3.2%
6.4%
août 2021
5.9%
1.2%
juil. 2021
1.4%
8.1%
juin 2021
8.4%
7.0%
mai 2021
7.0%
4.2%
avr. 2021
4.3%
19.4%
mars 2021
18.5%
5.0%
févr. 2021
5.0%
7.6%
12
