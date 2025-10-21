Le territoire économique norvégien se constitue la Norvège continentale, le Svalbard, Jan Mayen, les dépendances norvégiennes, les eaux territoriales, y compris l’espace aérien au-dessus d’eux, etc. Un PIB distinct est calculé pour la Norvège continentale — le PIB continental, qui mesure une variation de la valeur de toutes les marchandises et services produits au pays (principe intérieur). Ce PIB ne comprend pas les zones offshore et la logistique, principalement basées sur le pétrole. Les prix sont ajustés en fonction de l’inflation. Cette variante de l’indice traduit la croissance du PIB trimestriel par rapport au trimestre précédent.

Il existe trois approches pour le calcul du PIB : du point de vue de la production, en termes de recettes perçues et en termes de dépenses engagées.

L’approche de la production pour le calcul du PIB est basée sur le calcul de la valeur ajoutée (les coûts intermédiaires sont soustraits de la valeur totale des produits manufacturés).

L’approche du revenu comprend la somme de la valeur ajoutée de quatre parties: la rémunération des employés, les impôts sur les produits et la production moins les subventions, l’excédent brut d’exploitation et divers revenus.

L’approche des dépenses est la somme de toutes les dépenses finales au sein de l’économie. Cela comprend les dépenses finales de consommation, la formation brute de capital et les exportations nettes de marchandises et de services.

Les trois approches sont appliquées dans le calcul du PIB de la Norvège. Les données sources pour le calcul du PIB sont tirées des comptes nationaux, qui comprennent les indices des prix à la production et à la consommation, les données sur les prix de détail, les données sur la production et les indicateurs du marché du travail, les données sur le revenu des ménages, etc. Pour séparer la variation réelle du PIB des processus inflationnistes, un déflateur est également appliqué. En outre, les données sont désaisonnalisées pour atténuer les effets saisonniers qui peuvent grandement fausser les données sur les variations à court terme du PIB.

Le PIB est la principale mesure de la vigueur de l’économie du pays. L’indicateur a souvent un fort impact sur les mouvements du marché. Une croissance stable du PIB continental indique la viabilité du système économique et financier. Par conséquent, cela peut être considéré comme positif pour les cours NOK.

