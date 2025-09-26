La décision de la Norges Banque en ce qui concerne les taux d’intérêt est l’un des principaux événements influençant les cours de la couronne norvégienne. C’est le principal instrument utilisé par la Banque Norvégienne pour contrôler la stabilité de l’inflation et le développement de l’économie norvégienne. En Norvège, le taux d’intérêt (taux directeur) est un taux sur les dépôts à un jour de la Norges Banque.

Le taux d’intérêt affecte principalement les taux interbancaires et les taux bancaires sur les dépôts et les prêts des clients. De plus, le taux d’intérêt de La Banque Norges peut affecter sur les prévisions en matière d’inflation et de développement économique.

La décision sur les taux d’intérêt est prise par le Comité de politique monétaire de la Norges Banque. L’organisme de réglementation peut réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la Norges Banque tenterait de rendre la couronne norvégienne plus chère, pour laquelle (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé.

Les traders surveillent de près les variations des taux d’intérêt, car les taux d’intérêt à court terme sont le principal facteur d’évaluation des devises. Une décision de hausse est normalement considérée comme un facteur qui conduit à la hausse des cours de la couronne norvégienne.

