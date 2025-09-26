L’indice norvégien des prix à la consommation a/a traduit la dynamique des prix à la consommation des marchandises et services achetés par les ménages privés. L’indice mesure les variations de prix au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC est publié par Statistics Norway (SSB) le 10 de chaque mois. Les données de l’indice norvégien des prix à la consommation sont en outre soumises à Eurostat et sont comprises dans les statistiques européennes.

Le calcul couvre tous les segments de la consommation privée tels que les aliments, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les vêtements, les loyers, l’entretien courant du ménage, les soins de santé, les services de télécommunication, les loisirs et d’autres marchandises et services. Ne sont pas considérés comme des marchandises de consommation: les impôts directs, les cotisations de sécurité sociale, y compris l’assurance maladie obligatoire, ainsi que les dépenses d’investissement et d’épargne. Les statistiques traduisent les prix réels payés par les consommateurs, en tenant compte de tous les impôts directs et indirects, des surtaxes, des subventions et des remises.

L’IPC est calculé à l’aide de données provenant d’enquêtes en ligne, de statistiques sur le commerce des produits de base et d’enquêtes sur le budget des ménages. Les variations de prix sont calculées à l’aide d’un échantillon de 650 marchandises et services qui représentent la consommation typique des ménages norvégiens. La majeure partie de l’échantillon est constante, mais l’échantillon est révisé de temps en temps, pour refléter les variations dans les habitudes de consommation. Les prix pour le calcul de l’IPC sont recueillis dans les points de vente au détail, sur la base d’un échantillon d’environ 2 000 entreprises, un sixième de cet échantillon étant mis à jour chaque année. Les statistiques comprennent également des données sur les paiements de loyer basées sur les informations reçues de 2 500 locataires.

L’indice des prix à la consommation est l’un des indicateurs clés pour mesurer l’inflation. L’IPC sert de base aux révisions des paiements, ainsi que de déflateur dans le calcul de l’indicateur des ventes au détail. Une lecture de l’IPC plus élevée que prévue est considérée comme positive pour les cours NOK, tandis que les indications plus faibles sont considérées comme négatives.

