Calendrier économique
Confiance industrielle en Norvège (Norway Industrial Confidence)
|Bas
|-0.3
|1.8
|
0.4
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice norvégien de confiance dans l’industrie (ICI) traduit l’optimisme des entreprises industrielles quant à la situation économique actuelle. L’indice est calculé sur une base trimestrielle, sur la base des trois questions suivantes de l’enquête sectorielle menée par Statistics Norway :
- La variation réelle du total des commandes par rapport au trimestre précédent
- Un variation prévue de la production au cours du prochain trimestre par rapport à l’actuel
- Évaluation de ses propres stocks dans les entrepôts, disponibles à la vente.
L’échantillon comprend environ 800 unités opérationnelles comptant au moins 300 employés. L’indice final est calculé en tant que moyenne arithmétique des réponses. Une lecture supérieure à 50 indique un sentiment positif du secteur de la production industrielle.
L’ICI est considéré comme un indicateur de premier plan de la production dans les secteurs manufacturiers. Si les personnes interrogées expriment une croissance attendue de la production, cela peut indiquer une hausse prochaine de la production. Si une hausse des commandes est signalée, cela peut indiquer une croissance future de la production liée à la nécessité d’exécuter les commandes reçues. Une hausse des stocks indique une baisse de l’activité de vente, et donc cette composante est utilisée avec un signe inversé lors du calcul de l’indice.
Une croissance de l’indice plus élevée que prévue est considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance industrielle en Norvège (Norway Industrial Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress