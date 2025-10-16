CalendrierSections

Confiance industrielle en Norvège (Norway Industrial Confidence)

Pays :
Norvège
NOK, Couronne norvégienne
Source
Statistiques Norvège (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Secteur
Affaires
Bas -0.3 1.8
0.4
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
L’indice norvégien de confiance dans l’industrie (ICI) traduit l’optimisme des entreprises industrielles quant à la situation économique actuelle. L’indice est calculé sur une base trimestrielle, sur la base des trois questions suivantes de l’enquête sectorielle menée par Statistics Norway :

  1. La variation réelle du total des commandes par rapport au trimestre précédent
  2. Un variation prévue de la production au cours du prochain trimestre par rapport à l’actuel
  3. Évaluation de ses propres stocks dans les entrepôts, disponibles à la vente.

L’échantillon comprend environ 800 unités opérationnelles comptant au moins 300 employés. L’indice final est calculé en tant que moyenne arithmétique des réponses. Une lecture supérieure à 50 indique un sentiment positif du secteur de la production industrielle.

L’ICI est considéré comme un indicateur de premier plan de la production dans les secteurs manufacturiers. Si les personnes interrogées expriment une croissance attendue de la production, cela peut indiquer une hausse prochaine de la production. Si une hausse des commandes est signalée, cela peut indiquer une croissance future de la production liée à la nécessité d’exécuter les commandes reçues. Une hausse des stocks indique une baisse de l’activité de vente, et donc cette composante est utilisée avec un signe inversé lors du calcul de l’indice.

Une croissance de l’indice plus élevée que prévue est considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance industrielle en Norvège (Norway Industrial Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
-0.3
1.8
0.4
2 Q 2025
0.9
4.4
3.4
1 Q 2025
4.0
4.6
5.3
4 Q 2024
5.5
3.7
1.8
3 Q 2024
1.5
2.4
3.5
2 Q 2024
3.9
0.6
1 Q 2024
0.0
-4.3
4 Q 2023
-4.9
-2.2
3 Q 2023
-2.2
-3.7
-5.1
2 Q 2023
-5.3
-3.0
-0.7
1 Q 2023
-0.4
-4.2
-3.3
4 Q 2022
-3.9
-0.6
-4.4
3 Q 2022
-4.4
6.0
2.3
2 Q 2022
3.2
10.3
8.2
1 Q 2022
8.8
13.5
8.6
4 Q 2021
8.6
15.8
8.8
3 Q 2021
8.8
17.5
11.0
2 Q 2021
11.3
12.4
8.6
1 Q 2021
8.2
-7.7
3.8
4 Q 2020
3.1
12.5
2.0
3 Q 2020
1.7
-12.4
-9.6
2 Q 2020
-10.1
-15.2
-17.4
1 Q 2020
-17.5
-0.2
4 Q 2019
0.7
2.3
3 Q 2019
2.5
5.1
2 Q 2019
6.0
7.0
1 Q 2019
7.0
8.7
4 Q 2018
9.0
9.0
3 Q 2018
9.0
8.9
2 Q 2018
9.0
7.0
1 Q 2018
6.0
6.0
4 Q 2017
6.0
3.0
3 Q 2017
2.0
4.0
2 Q 2017
4.0
2.0
1 Q 2017
1.0
0.0
4 Q 2016
0.0
-5.0
3 Q 2016
-5.0
-2.0
2 Q 2016
-2.0
-7.0
1 Q 2016
-7.0
-8.0
4 Q 2015
-8.0
-8.0
3 Q 2015
-8.0
-8.0
2 Q 2015
-8.0
-4.0
1 Q 2015
-3.0
-2.0
4 Q 2014
-2.0
1.0
3 Q 2014
2.0
