L’indice des prix à la production de la Norvège a/a traduit la dynamique des prix des marchandises produites et vendues par les entreprises norvégiennes sur les marchés nationaux et étrangers. L’indice mesure une variation des prix du point de vue du producteur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l'année passée. L’indice est publié par Statistics Norway (SSB) le 10 de chaque mois.

Les statistiques couvrent l’industrie manufacturière, la production de pétrole et de gaz, l’énergie, les mines et certains services. L’indice couvre les marchandises qui sont livrées en tant que produits finis au commerce de détail, qui font l’objet d’investissements ou qui sont transférés à d’autres secteurs de production en tant qu’intermédiaires.

La principale source de données est une enquête auprès des producteurs, dans laquelle ils déclarent les prix d’un échantillon de 630 groupes de produits. Le questionnaire est envoyé sur une base mensuelle à environ 1300 entreprises qui fournissent des données sur les prix d’environ 5000 marchandises. Les entreprises de moins de 100 salariés sont exclues du calcul. Le questionnaire rempli est soumis par courrier électronique.

L’indice des prix à la production est considéré comme un indicateur de premier plan des prix à la consommation, et donc de l’inflation. Il s’agit d’un indicateur préliminaire plus précis, si on le compare à l’IPC: si les prix à la production croissent, les prix à la consommation devraient croître en conséquence. Ces deux indicateurs sont étroitement corrélés.

Les prix à la production sont un indicateur de premier plan de l’inflation des prix à la consommation et, par conséquent, la croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: