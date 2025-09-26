La production manufacturière norvégienne m/m mesure une variation dans la production des entreprises de tous les secteurs manufacturiers du pays. L’indicateur traduit une variation de la valeur ajoutée totale des produits manufacturés au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

La production manufacturière représente environ 27% de la production norvégienne totale. Il comprend les secteurs suivants :

produits alimentaires, boissons et tabac

pétrole raffiné, production chimique et produits pharmaceutiques

machines et équipements

produits métalliques fabriqués

navires, bateaux et plates-formes pétrolières

matériel informatique et électrique, etc.

L’indice de production fait partie des statistiques à court terme calculées pour surveiller l’état de l’économie du pays. En outre, il fait partie des comptes nationaux trimestriels de la Norvège et contribue ainsi au calcul du PIB.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle menée auprès de 1 600 entreprises par le Bureau Central Norvégien des Statistiques. L’enquête est obligatoire et les entreprises qui ne fournissent pas de données peuvent écoper d’amendes

L’indice de production est l’un des indicateurs les plus importants des statistiques économiques à court terme pour le pays. Les analystes l’utilisent pour évaluer les premières variations dans le développement économique, ainsi que pour prévoir le PIB norvégien.

La croissance de la production indique une expansion de l’économie nationale et est donc considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: